Lehrerin macht sich auf Instagram über Schüler-Aufsatz lustig

Der Vorfall geschah an einer Volksschule im Bezirk Wiener Neustadt (Symbolbild). APA / APA / Helmut Fohringer

Die Frau soll das Foto eines korrigierten Textes auf Instagram gepostet und es mit einem abschätzigen Spruch kommentiert haben. Die Bildungsdirektion Niederösterreich prüft disziplinäre Konsequenzen.

Der Instagram-Post einer Volksschullehrerin in Niederösterreich sorgt für Aufregung. Darin macht sie sich über die Hausübung eines Schülers lustig. Das Kind dürfte das mitbekommen und sehr darunter gelitten haben, wie die Tageszeitung „Heute“ berichtet. Die Bildungsdirektion prüft disziplinäre Maßnahmen gegen die Lehrerin.

In dem Post sieht man das aufgeschlagene Heft des Neunjährigen. Darin steht ein Aufsatz, der offenbar einige Fehler aufweist, die mit Rotstift korrigiert wurden. Dazu schrieb die Lehrerin den türkischen Satz „saka olmasini isterdim“, zu Deutsch: „Ich wünschte, das wäre ein Scherz“.

Bub wollte nicht mehr in die Schule

Wie die Mutter des Kindes gegenüber „Heute“ sagte, habe ihr Sohn sehr darunter gelitten. Noch bevor sie von dem Posting wusste, dürfte er beim Schreiben der Hausübungen plötzlich sehr verunsichert gewesen sein und zu weinen begonnen haben. Außerdem wollte er nicht mehr zur Schule gehen. Erst dann erfuhr sie von dem Vorfall. Die Pädagogin ist seitdem im Krankenstand.

Die Schule richtete bereits ein Schreiben an die Eltern und entschuldigte sich für das Verhalten der Lehrerin. „Das Posten personenbezogener schulischer Leistungen von Seiten einer Lehrperson in den sozialen Medien ist in jedem Fall inakzeptabel“, heißt es darin. Die Pädagogin bedaure den Vorfall „zutiefst“. Nach eigenen Angaben habe sie auf die Wichtigkeit des Lesens von Büchern aufmerksam machen wollen.

Die Lehrerin dürfte das Kind ab sofort nicht mehr unterrichten. Die Bildungsdirektion prüft nun weitere disziplinäre Maßnahmen. (red.)

>>> „Heute“-Bericht