Makler: „Es gibt fast keine Nachfrage“

Hohe Hürden vor der Kreditvergabe, danach hohe Zinsen: Der Kauf einer Wohnung liegt für viele Menschen derzeit auf Eis. Wie Makler versuchen, den Markt aufzutauen.

Das Blatt hat sich gewendet: Konnte bis vor etwa einem Jahr nahezu jede Immobilie relativ rasch und ohne viel Aufwand verkauft werden, sieht es nun völlig anders aus. „Die Situation ist derzeit keine einfache“, sagt etwa Sonja Kaspar, Abteilungsleiterin Immobilienvermarktung Wohnen bei Otto Immobilien. Örag-Vorstand Michael Buchmeier formuliert es noch drastischer: „Es gibt fast keine Nachfrage.“ Dies sei aber nicht allein auf die strengeren Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien (KIM-Verordnung) zurückzuführen. „Anscheinend hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass die Zinsen ihren Höchststand erreicht haben. Für Mitte 2024 wird ja wieder ein Sinken derselben prognostiziert“, sagt Buchmeier, der damit eine Beflügelung des Marktes erwartet.

Wer beim Preis nachgibt

Darüber hinaus seien Bauträger noch immer nicht bereit, bei den Preisen nachzugeben. „Allerdings können sie das auch nicht. Sie haben die Grundstücke teuer gekauft und gebaut – der Preisnachlass müsste deutlich sein“, räumt der Örag-Vorstand ein. Wesentlich verhandlungsbereiter sind ihm zufolge Privatverkäufer, die zu Preisreduktionen von 20 bis 25 Prozent bereit seien. Dies beobachtet auch Kaspar: „Da gibt es mehr Spielraum.“ Dass die Preise für Immobilieneigentum nun nachgeben, sei jedoch ein Zeichen, dass sich der Markt reguliere. „Wir hatten in der Vergangenheit Preise, die teilweise definitiv nicht realitätsnah waren“, weiß die Expertin. In diesem Zusammenhang seien Makler gefordert, bei den Abgebern Aufklärungsarbeit zu leisten. „Ein realistischer Preis ist gerade jetzt extrem wichtig. Wir versuchen immer, sie realistisch, aber ambitioniert anzusetzen“, erklärt die Maklerin.

Käufer zu finden dauert derzeit länger

Nach Angaben von Remax Österreich hat eine typische Wohnung im ersten Halbjahr rund 253.700 Euro gekostet, nach fast 258.000 Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Den Erhebungen zufolge wurden für ein Viertel aller Wohnungen heuer maximal 151.200 Euro bezahlt, im Vorjahr waren es mit 157.000 Euro noch deutlich mehr. Zu hohe Preise würden den Immobilien schaden, da sie dadurch noch länger auf dem Markt seien. „Es dauert jetzt ohnehin länger, bis ein Objekt verkauft ist“, berichtet Kaspar: Im Privatbereich müsse man von drei bis sechs Monaten ausgehen, bei Bauträgerprojekten werden aktuell viele Wohnungen erst nach Fertigstellung verkauft. „In der Vergangenheit wurden Wohnungen oft schon vom Plan weg verkauft“, erinnert Buchmeier.

Der Einfluss der Makler

Den richtigen Preis zu finden ist aber nur eine der Aufgaben, mit ­denen Makler auf die aktuelle Situation auf dem Markt für Eigentumsimmobilien reagieren. „Wir ver­suchen mit verschiedensten Marketing­maßnahmen Interessenten großflächig anzusprechen“, erzählt Buchmeier. Kaspar und ihr Team wenden nun auch mehr Zeit dafür auf, die Zielgruppe möglichst exakt zu analysieren. Darüber hinaus sei beim Marketing von Bauträgerprojekten angesichts der längeren Vermarktungszeit gefragt, mit den Maßnahmen auf die einzelnen Bauphasen einzugehen.

„In der Anfangsphase steht bei den Kunden die Finanzierung im Fokus. Da muss man ihnen Sicherheit geben, dass das Projekt tatsächlich gebaut beziehungsweise fertig gebaut wird – und in diesem Zusammenhang beispielsweise ausführlich über das Bauträgervertragsgesetz informieren“, erklärt die Expertin. Später gehe es noch mehr darum, die Attraktivität des Projektes herauszustreichen. „Das bedeutet, dass man sich als Makler mehr mit dem Projekt auseinandersetzen und das Spezielle betonen muss“, so Kaspar. Und sie weist auf einen weiteren Punkt hin: „Es wird bei der Annahme mehr selektiert.“

Ein Thema, das laut Kaspar und Buchmeier derzeit angesichts des flauen Kaufmarktes bei Bauträgern an Bedeutung gewinnt, ist der Mietkauf, also ein Mietverhältnis mit späterer Kaufoption. Anders sieht es mit der Leibrente aus: „Die kommt zwar besonders bei Häusern immer wieder einmal vor, setzt sich aber nicht wirklich durch“, meint Kaspar, die im Übrigen darauf hinweist, dass die Zeit für einen Verkauf trotzdem nicht schlecht sei. „Wer keinen Druck hat, findet den passenden Käufer. Es dauert nur ein bisschen länger.“

Abwarten in der Mietwohnung

Einen wahren Boom erlebt den beiden Experten zufolge hingegen derzeit der Mietmarkt. „2023 wird in diesem Segment eines der stärksten Jahre unseres Bestehens“, sagt dazu der Örag-Vorstand. Viele, die eigentlich kaufen wollten, würden nun aus Verunsicherung vorerst einmal in die Miete ausweichen, heißt es unisono. Gefragt sind alle Größen, selbst Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen sind heiß begehrt. „Die sind sogar immer als Erste weg“, sagt Buchmeier. Ein Vorteil in diesem Zusammenhang ist Kaspar zufolge das seit Juli geltende Bestellerprinzip. „Mieter sparen dadurch Kosten“, weil die Maklerprovision seither meist vom Vermieter zu zahlen ist. In Hinblick auf Kostenersparnis ist Mietern aber noch etwas anderes wichtig, nämlich die Betriebskosten. Kaspar: „Die sind immer ein Thema, genauso wie die Nachhaltigkeit.“