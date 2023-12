Die Krankheiten hinter der Sucht

Obwohl ein vielbeforschtes Feld, bekommen Menschen mit Suchterkrankungen oft nicht die Behandlung, die sie brauchen. Das gilt für Alkoholabhängige genauso wie für die zunehmende Anzahl an Esssüchtigen. Ein Buch klärt auf.

Die Veränderung kommt schleichend. Erst ist es ein Glaserl Wein zum Abendessen. Daraus werden zwei. Tag für Tag. Obwohl es doch eine Ausnahme sein sollte. Das Verlangen ist größer. Möglicherweise, so der Gedanke, wird das langsam problematisch. Was nun? „Gehen Sie zum Psychiater“, antwortet Gabriele Fischer, Suchtforscherin an der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Uni Wien, geradeheraus, ohne mit der Wimper zu zucken. Ist die erste Reaktion ein reflexartiges, abwehrendes Lachen – zu übertrieben! –, ist dafür wohl das Stigma psychiatrischer Erkrankungen mitverantwortlich. Während andere medizinische Spezialistinnen und Spezialisten selbst in großer Runde freimütig empfohlen werden, gibt es Hinweise auf eine psychiatrische Therapie oft nur unter der Hand. Wenn überhaupt.

Angst als Auslöser

Seit 30 Jahren beschäftigt sich Fischer an der Med-Uni mit Sucht und Suchttherapie. Jetzt hat die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie mit ihrem Kollegen Arkadiusz Komorowski ein Buch für Fachpersonal und Laien zum Thema geschrieben („Sucht“, Manz-Verlag). Damit wollen sie sensibilisieren und aufklären, überkommenen Denkweisen wissenschaftliche Fakten entgegensetzen und über neue Behandlungswege informieren.

Rund 30.000 Menschen konsumieren in Österreich Opioide, der Heroinkonsum ist abnehmend. Fünf bis sechs Prozent aller 15- bis 24-Jährigen haben mindestens einmal Ecstasy, Kokain und/oder Amphetamin genommen. Wobei zwischen „Probierkonsum“ und problematischem Konsum unter­schieden werden muss. Fischer unterstreicht aber ohnehin, dass die verbreitetsten Erkrankungen von legalen Substanzen ausgehen: So ist Tabakrauchen hierzulande für 16 Prozent aller Todesfälle verantwortlich und 15 Prozent der Bevölkerung weisen ein problematisches Trinkverhalten auf.