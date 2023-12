Landesabgabe erhöht ORF-Beitrag im Burgenland um 30 Prozent

Fünf Bundesländer verzichten nicht auf die Landesabgabe, die auf den neuen ORF-Beitrag aufgeschlagen wird. Im Burgenland soll dieser künftig 19,89 Euro ausmachen.

Mit Jänner kommt die Umstellung von der GIS auf den ORF-Beitrag. Pro Haushalt und Monat sind künftig 15,30 Euro fällig, unabhängig davon, ob es Empfangseinrichtungen gibt oder nicht. Auf die GIS haben bisher die meisten Bundesländer Landesabgaben aufgeschlagen. Künftig verzichten nicht nur Vorarlberg und Oberösterreich (wie bisher) auf diese, sondern auch Wien, Niederösterreich und Salzburg. In der Steiermark, in Kärnten, Tirol und im Burgenland wird es weiterhin eine Landesabgabe geben. 30 Prozent soll diese im Burgenland ausmachen, berichtet nun der „Standard“. So dürfe der ORF-Beitrag samt Abgabe von 4,59 Euro auf 19,89 Euro pro Monat kommen.

Bisher seien sechs Euro aufgeschlagen worden, die GIS im Burgenland betrug also 28,45 Euro monatlich. Der ORF-Beitrag ist nun niedriger, wird eben aber für mehr Haushalte fällig.

Wie hoch der Betrag in Kärnten und Tirol sein wird, steht demnach noch nicht fest. Das Gesetz über die burgenländische Abgabe wurde als Erstes kundgemacht, so der „Standard“. In der Steiermark wurde Ende November eine Landesabgabe für Kultur- und Sportförderung beschlossen. Ab Jänner werden Haushalte dort pro Monat 4,70 Euro an Abgaben leisten müssen, die sie bisher zusammen mit der GIS als ORF-Beitrag einbezahlt hatten. (Red.)

