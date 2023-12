Wenn die Rollbalken runtergehen, dann wissen wir: Es ist Sperrstund

Die Rede ist hier von Rollbalken, die seit dem 19. Jahrhundert zum Inbegriff eines zugesperrten Ladens geworden sind. Das Bild der Haupt- und Nebengeschäftsstraßen begann sich damit unübersehbar zu wandeln, vor allem nachts und natürlich an Sonn- und Feiertagen.

Weihnachtszeit ist Einkaufszeit. Funkelnde Geschäftsstraßen, einladende Auslagen allerorts. Die moderne Warenwelt präsentiert sich von ihrer Zuckerseite. Das visuelle Gegenbild in Form verschlossener, abweisender Erdgeschoßzonen scheint weit weg. Die Rede ist von Rollbalken, jenen metallenen Verschlusssystemen, die seit dem 19. Jahrhundert zum Inbegriff eines zugesperrten Ladens geworden sind. Einbruchsicherheit garantiert. Schon allein der Anblick eines ­herabgelassenen Rollbalkens suggeriert Abstand halten, eine brüske Zurückweisung – bis hin zur Trostlosigkeit, wenn in einer Geschäftsstraße gleich mehrere solcher Flächen den Straßenrand dominieren. Die verdrängte Kehrseite des Kapitalismus. Dabei hat gerade diese technische Vorrichtung eine interessante – und politisch brisante – Geschichte. Vor allem in Wien, wo sich bis heute eine Fülle an Beispielen erhalten hat, inklusiver neuer bemerkenswerter Nutzungsformen.

Erfunden wurde der stählerne Rollbalken Ende der 1850er-Jahre von der Londoner Firma Clark & Co. Diese hatte ein Patent für „Revolving Shutters“ angemeldet und war damit wenige Jahre später, auf der Pariser Weltausstellung 1867, viel beachtet worden. Schon die nächste Weltausstellung, 1873 in Wien, brachte den internationalen Durchbruch. Denn die hiesige Ausstellungsleitung hatte mehr als zweihundert Rollbalken-Verschlüsse für den riesigen Industriepalast geordert, leihweise und somit kostengünstig zur Probe. In der „Weltausstellungs-Zeitung“ hieß es erklärend: „Dieselben werden aus Wellenstahlblech in einem Stücke hergestellt, sind leicht beweglich, mittelst der in den Rollen angebrachten Stahlfeder gut balancirbar, von außen und innen zu sperren und vollkommen einbruchsicher.“ Die Innovation bewährte sich auch in Wien bestens, die Aussteller waren mehr als zufrieden, und das Publikum hatte als Draufgabe ein neues akustisches Signal erhalten. Denn das laute, fast gleichzeitige Hinunterlassen so vieler Rollbalken war zum unüberhörbaren Zeichen für die abendliche Sperrstunde geworden.

Vom biedermeierlichen „Gwölb“ hin zum Einzelhandelslokal

In den Jahren nach der Expo begann sich die Innovation rasch im Stadtgebiet zu verbreiten. Die Entwicklung moderner Geschäftstypen, vom biedermeierlichen „Gwölb“ hin zum Einzelhandelslokal mit repräsentativem Eingang und großen Auslagen aus Glas, ließ die Nachfrage nach Rollbalken steigen. Immer häufiger ersetzten sie die massiven hölzernen Türen und Fensterläden. Leicht handhabbar, absolut sicher und nicht brennbar, die Vorteile der eisernen Sperrwand lagen auf der Hand. Das Industriezeitalter hatte Einzug gehalten in den Einzelhandel. Das Bild der Haupt- und Nebengeschäftsstraßen begann sich mit den Rollbalken unübersehbar zu wandeln, vor allem nachts und natürlich an Sonn- und Feiertagen, wenn die Geschäfte geschlossen hatten.