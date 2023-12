Auschwitz-Prozess: Die Täter brüllten die Zeugen an

Als im Dezember 1963 der erste Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main begann, war Österreich schon im Bann der Olympischen Winterspiele in Innsbruck. Die 1950 aus dem Exil zurückgekehrte Schriftstellerin Elisabeth Freundlich war eine der wenigen, die für österreichische Medien aus Frankfurt berichteten.

Vor 60 Jahren, am 20. Dezember 1963, begann mit dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess eines der größten Strafverfahren ­der bundesdeutschen Geschichte. Vor Gericht rückte erstmals die fabrikmäßige Vernichtung von rund 1,5 Millionen Leben in den öffentlichen Fokus, auch wenn die anfänglich 22 Angeklagten nur für einen verschwindenden Teil der begangenen Taten verantwortlich gemacht wurden. Allesamt sahen sich mit dem Vorwurf des Mordes konfrontiert, sie hätten „durch mehrere selbständige Handlungen, teils allein, teils gemeinschaftlich mit anderen […], Menschen getötet“. So heißt es im Eröffnungsbeschluss des Landgerichts Frankfurt am Main. Auf Betreiben des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer war für das Verfahren seit Mitte 1959 die Frankfurter Strafverfolgungsbehörde zuständig, die im April 1963 eine 700-seitige Anklageschrift vorlegte. Bis zur Urteilsverkündung am 20. August 1965 vergingen exakt 183 Verhandlungstage. Es wurden 360 Zeugen gehört, darunter 211 Frauen und Männer, die das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz überlebt hatten.

Treffen im Hotel Sacher

Die „Strafsache gegen Mulka u. a.“, wie man das Verfahren nach dem ranghöchsten Beschuldigten, SS-Hauptsturmführer Robert Mulka, zeitweise Adjutant des Lagerkommandanten Rudolf Höß, offiziell bezeichnete, warf lange Schatten voraus. Vor allem die Journalistengilde setzte auf den Informationsbedarf aus dem Gerichtssaal, zumal bekannt war, dass es keine Verhandlungspro­tokolle geben würde. Auch die Journalistin Elisabeth Freundlich fasste den Entschluss, vom Auschwitz-Prozess zu berichten. Sie nahm Verbindung zu Fritz Bauer auf, den sie im Frühjahr 1963 im Hotel Sacher traf. Bauer dürfte einiges über das bevorstehende Ereignis erzählt haben, jedenfalls ließ sie ihn am 21. Juni 1963 wissen: „Ich möchte dem Prozess sehr gerne beiwohnen und verhandle darüber mit verschiedenen Blättern.“ Bauer antwortete am 15. Juli: „Beim Auschwitzprozess, der – ich fürchte – nicht vor 1964 stattfinden wird, sind Sie herzlich willkommen.“