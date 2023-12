TikTok-Jahresrückblick? Lesen Sie die „Presse“!

Das Römische Reich, Wes Anderson und eine geschlechterspezifische Brettljause: Die Videoplattform TikTok hat uns auch heuer viel unnützes Wissen beschert, von dem wir nicht wussten, das wir es brauchen.

Kaum ist der Hype um den Spotify-Jahresrückblick Ende November vorüber, lockt die nächste Social-Media-App mit Listen, Wertungen und Rankings. TikToks entsprechendes Format bereitet aber nicht das individuelle Schauverhalten von Userinnen und Usern in bunten Sharables auf, sondern beschränkt sich auf ein traditionelles Listenformat, das via Presseverteiler seine Runden macht. Sollten Sie jetzt weder unter den glücklichen Empfängern dieser Liste sein, noch sich besonders häufig auf der Videoplattform herumtreiben, macht das auch nichts. Als regelmäßige „Presse“-Leserin oder -Leser wissen Sie längst Bescheid. Die Probe aufs Exempel macht nämlich der Abgleich, welche TikTok-Jahrestrends haben außerdem den Aufstieg zum „Presse“-Artikel geschafft?

Römisches Reich, beige flags und Wes Anderson

Das sind immerhin gar nicht so wenige. So wurden auch die „Presse“-Leserinnen und Leser gefragt, wie oft sie eigentlich an das Römische Reich (#RomanEmpire) denken, und der auf Verhaltensweisen beim Dating anspielende Trend #beigeflags, mit immerhin 8,5 Milliarden Aufrufen, wurde kritisch unter die Lupe genommen.

Den fragwürdigen Trend #GirlMath kommentierte Sissy Rabl eindeutig: Endlich wieder übers Geschlecht lachen dürfen! Und während sich Hobby-Regisseure an der Ästhetik von #WesAnderson versuchten und damit einen regelrechten Hype erzeugten, bevorzugte Feuilleton-Redakteurin Kathrin Nussmayr den etwas gediegeneren Ansatz: Sie ging ins Kino und stellte die Frage, ob Wes Anderson wirklich so einfach zu kopieren ist.

Gute Literatur. . .

Wirft man einen Blick auf die größten Fan-Communitys, die auf TikTok unterwegs sind, hat „Presse“-intern vor allem ein Thema für Aufmerksamkeit gesorgt: BookTok. Klar, denn von über 200 Milliarden Aufrufen können die Literaturkritikerinnen und -kritiker unseres Feuilletons nur träumen, und davon, innerhalb der Zeitung das wichtigste Ressort zu sein, auch.

So holte etwa das „Schaufenster“ österreichische BookTokerinnen vor den Vorhang, im Feuilleton machte man sich über das TikTok-Genre New Adult Gedanken und ganz besonders fragwürdige Trends, wie die Empfehlung eines Buches als Therapie-Ersatz, wurden kritisch eingeordnet. Trotzdem bleibt die Frage: Wird die anscheinend jüngst wieder lesewütige Gesellschaft künftig Kurzvideo-Empfehlungen gegenüber der gedruckten Buchrezension den Vorzug geben?

Selbst wenn, weiß die „Presse“ darauf Antwort und so erfreut beispielsweise die „Spectrum“ -Redaktion nicht nur mit regelmäßigen Auspack-Videos, sondern diesen Dezember auch mit einem Bewegtbild-Adventkalender, der nicht nur auch auf TikTok zu sehen ist, sondern der Community dort auch alle Ehre macht.

. . . und gutes Essen?

Während andere Fanbereiche wie #Anime, #Schlager oder #Farmtok an der „Presse“ eher vorbeigezogen sind, blickte auch das Gourmet-Ressort gebannt auf den einen oder anderen Foodtrend. So erkannte Eva Dinnewitzer im viralen #GirlDinner gleich einmal die gute alte Brettljause wieder, und Mirjam Marits adaptierte den Trend selbstbewusst zum „Faule-Frauen-Dinner“.

Datenschutz und Politik

Sie können sich jedenfalls darauf verlassen, dass unsere Redaktion nicht nur die neuesten Trends auf TikTok im Auge behält, sondern auch die Rolle des Unternehmens an und für sich. Wenn es etwa darum geht, wie der Israel-Hamas-Krieg auf TikTok verhandelt wird, dann schreibt stellvertretender Chefredakteur Christian Ultsch nicht umsonst in einem Leitartikel: Die Welt ist komplexer als TikTok. Und ob bei der chinesischen App auch datenrechtlich alles mit rechten Dingen zugeht, davon ist freilich im Jahresrückblick der App ebenso wenig zu lesen.

„Die Presse“ auf TikTok

Auch umgekehrt kann das Spiel gespielt werden, heuer hat es nämlich auch „Die Presse“ auf TikTok geschafft. Eine ganz schöne Ehre für die Plattform, gibt es uns doch immerhin seit 1848, TikTok erst seit 2018. Was die „Presse“ dort treibt können Sie hier nachsehen.

Falls Sie sich immer noch fragen, wozu das Ganze, können Sie hier nachlesen, warum Journalismus auf TikTok eine Zukunft haben muss. Wir erwarten uns davon nichts weniger, als dann nächstes Jahr einen Spezialplatz auf der TikTok-Bestenliste zu ergattern. (red.)