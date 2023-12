Die Meldungen aus Umwelt und Technik diese Woche außerdem mit kühlenden Himalaya-Winden, gestressten Alpen, dem Recycling von Elastan-Stoffen und der Umwandlung von CO2 in Industriealkohol.

Ein Spiegel, der Treibhausgase besser misst

Um kleinste Spuren an Treibhausgasen optisch nachweisen zu können, braucht es in Hightech-Messgeräten Spiegel, die Licht möglichst verlustfrei reflektieren. Ein Forschungsteam aus Wien und Kalifornien stellte jetzt den ersten „Superspiegel“ für dieses Segment vor (Nature Communication). Es entwickelte ein Beschichtungsverfahren, bei dem eine kristalline Schicht auf Halbleitermaterialien aufgebracht wird – und erreichte eine „rekordverdächtig“ niedrige Absorptionsrate bei einem Photonenverlust von acht von einer Million Lichtteilchen. Bisherige Geräte verlieren in etwa eines von 10.000 Photonen, eine Einschränkung beim Messen kleinster Gasspuren. Viele Moleküle verraten sich durch die minimale Änderung der Frequenzzusammensetzung durch die Wechselwirkung mit Photonen. Der mittlere Infrarotbereich ist deshalb besonders interessant, weil hier Unterschiede zwischen ähnlichen Molekülen gemessen werden können.

Wadenstecher plagen Schweine

Stallfliegen seien lästig, aber harmlos, so die bisherige Annahme. Nun zeigten Forschende der Vet-Med-Uni Wien, dass diese Wadenstecher (Stomoxys calcitrans) eine ernsthafte Gefahr für Schweine darstellen (Porcine Health Management). Eine massive Überpopulation des blutsaugenden Insekts richtete etwa in einem öster­reichischen Schweinezuchtbetrieb schwere Schäden an: 33 von 55 Säuen waren von mittelschweren bis schweren Hautläsionen betroffen. Ihre Reproduktionsleistung nahm in dieser Zeit ab. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfehlen deshalb, bei übermäßigem Auftreten von Stallfliegen Maßnahmen zur Insektenbekämpfung zu ergreifen.

Winde kühlen Himalaya-Gletscher

Die Temperaturen steigen, aber Teile der Himalaya-Gletscher bleiben kalt. Ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Glaziologin Francesca Pellicciotti vom Ista in Klosterneuburg fand heraus, warum das so ist (Nature Geoscience). Die warme Luft kühlt demnach an der eisigen Oberfläche ab, zieht dann die Hänge hinunter und bewahrt so die umliegenden Ökosysteme, auch die dortigen Permafrostböden. Der Eisschmelze tun diese Winde allerdings keinen Abbruch, da sie die Niederschlagsmenge reduzieren. Den Gletschern fehlt so ein wichtiger Massenzufluss.

Klimakrise stresst Alpen und Seen

Der jüngste Wettereinbruch sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Schnee und Eis zunehmend zur Mangelware werden. Eine Gruppe unter Leitung von Wolfgang Schöner der Uni Graz hat erstmals das Ausmaß des Rückgangs dokumentiert (Projekt „Kryomon“). Am meisten an Masse in der gesamten Messgeschichte haben Gletscher 2021/22 verloren, im Schnitt einen Meter an Dicke. Im selben Winter war auch die Schneedecke im Hochgebirge so früh verschwunden wie noch nie: auf einer Seehöhe von 3000 Metern Anfang Juli. Problematisch für See-Lebewesen: die dortige verkürzte saisonale Eisschicht.

Ein Lösungsmittel, das beim Recycling von Kleidung hilft

Elastan macht die Wiederverwendung von Mischtextilien schwierig. Es ist derart dehnbar, dass die Reißmaschinen, mit denen Stoffe üblicherweise vor dem Recycling zerkleinert werden, damit nicht zurechtkommen. An der TU Wien wurde nun eine praktikable Lösung dafür gefunden (Resources, Conservation and Recycling). Das Team um Vasiliki-Maria Archodoulaki entwickelte zum einen eine auf der Spektroskopie im mittleren Infrarot basierende Detektionsmethode, um die Elastanmenge in einem Kleidungsstück feststellen zu können. Zum anderen fanden die Forschenden ein ungefährliches Lösungsmittel, das Elastan entfernt und die wiederverwendbaren Fasern intakt lässt.

Ein Verfahren, das Emissionen in Alkohol umwandelt