Dänemark verbietet Koran-Verbrennungen

Das dänische Parlament beschließt ein Gesetz, das Koranverbrennungen in der Öffentlichkeit verbietet. Die Sicherheitsbedenken waren nach anti-muslimischen Protestaktionen in Dänemark und Schweden im Sommer gestiegen.

Das dänische Parlament hat am Donnerstag ein Gesetz beschlossen, das Koranverbrennungen in öffentlichen Plätzen verbietet. Der Grund sind Sicherheitsbedenken: Im Oktober hatte ein 45-Jähriger Tunesier bei einem EM-Qualifikationsspiel in Brüssel zwei schwedische Fußballfans erschossen.

Immer wieder war es dieses Jahr in Dänemark wie auch in Schweden zu Protestaktionen gegen den Islam gekommen, bei denen die Heilige Schrift der Muslime angezündet wurde. Koranverbrennungen etwa vor der irakischen oder der türkischen Botschaft in Stockholm oder vor der Großen Moschee der Stadt hatten Massenproteste in muslimisch geprägten Ländern von Ägypten über Marokko, Pakistan und dem Irak sowie diplomatische Verstimmungen zur Folge. Die Behörden in den beiden Staaten verboten die Protestaktionen bisher nicht und beriefen sich auf die von der Verfassung stark geschützte Versammlungs- und die Demonstrationsfreiheit. Mittlerweile sucht auch die Regierung in Schweden nach juristischen Wegen, islamfeindliche Proteste unterbinden zu können.

Im August hatte Schweden die Terrorwarnstufe wegen der gestiegenen Gefahr von Anschlägen durch islamistische Extremisten auf die zweithöchste Stufe angehoben.