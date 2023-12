Wenn Praktiker im Hörsaal stehen

Die digitale Transformation nimmt in allen Studiengängen breiten Raum ein. Denn sie verändert jedes Berufsfeld tiefgreifend. Auch hier helfen Lehrende aus der Wirtschaft, wenn sie den Studierenden Einblick in ihren Berufsalltag geben und ihnen den Einsatz digitaler Tools näherbringen. Einige Studiengänge haben Programme wie Chat GPT rasch in die Lehre integriert. Denn die Frage lautet nicht, ob man KI-Tools künftig im Beruf nützen wird, sondern wie effizient man dabei sein wird. Was wir unseren Studierenden ebenfalls mitgeben, ist ein Verständnis dafür, wie die Digitalisierung Geschäftsmodelle verändert und welche Chancen dies eröffnet.