Wie im Salzkammergut eine queere Community entstehen soll

Birgit Hofstätter hat als Teil des Kulturhauptstadtjahres das Projekt Salzkammerqueer gestartet: Eine Community soll entstehen und sichtbar werden, eine Anlaufstelle vorfinden können.

An sich handle es sich bei „Salzkammerqueer“ ja auch um ein egoistisches Projekt, sagt Birgit Hofstätter vom Frauen*forum Salzkammergut. Nach dem Umzug aus Graz nach Ebensee wollte Hofstätter selbst ausloten, wie sich im ländlichen Raum ein Netzwerk und eine Anlaufstelle schaffen ließen: „Es geht um queeres Community-Building“, so Hofstätter, „am Land ist man immer noch mehr allein als in der Stadt. Es gibt schon ein paar Leute, die hier unbehelligt und nicht versteckt leben, aber wir sind zersiedelt, und wir möchten eine Interessensvertretung aufbauen.“

Menschen, deren Gender-Identität oder sexuelle Orientierung nicht jener der Mehrheitsgesellschaft entspricht, sehen sich weiterhin oft mit Anfeindungen konfrontiert, unabhängig von ihrem Lebensumfeld. „Es gibt einfach eine Fetischisierung von Sexualität und Geschlechtlichkeit, sobald man von der Norm abweicht“, bestätigt Birgit Hofstätter. „Da wird mitunter geflüstert und getuschelt, und das ist nicht angenehm.“ Sich als Teil einer Community fühlen zu können und zu wissen, an wen man sich wenden kann bzw. wo es einen gemeinsamen sicheren Ort gibt, das gehört zur Strukturarbeit, die Hofstätter und Mitstreiterin Sabine Weninger-Bodlak mit Salzkammerqueer leisten wollen.