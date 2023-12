Unbekannter belästigt in Vorarlberg drei Frauen

Die Polizei sucht nach einem Mann im Alter von 16 bis 18 Jahren. Er griff den drei jungen Frauen ans Gesäß und flüchtete dann.

Ein unbekannter junger Mann hat in der Nacht auf Freitag in Feldkirch drei Frauen auf offener Straße sexuell belästigt. Zunächst lief er den Frauen im Alter von 18, 19 und 20 Jahren hinterher, schließlich holte er sie ein. Nach einem Griff an das Gesäß der Frauen flüchtete der Mann, kam aber sogleich zurück, um seine Handlung zu wiederholen. Anschließend machte er sich aus dem Staub, informierte die Polizei.

Der Übergriff trug sich gegen 0.50 Uhr auf der Bahnhofstraße zu. Die drei Frauen waren auf dem Weg in die Innenstadt. Den ihren Angaben handelt es sich bei dem Täter um einen Mann im Alter von 16 bis 18 Jahren, er ist etwa 1,70 Meter groß, hat einen Bart und ist leicht korpulent. Der Gesuchte war mit einem langärmeligen Oberteil mit roter Kapuze, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und weißen Schuhen der Marke „Nike“ bekleidet. Er hatte einen schwarzen „Nike“-Rucksack bei sich und trug eine Smartwatch am linken Handgelenk. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Feldkirch in Verbindung zu setzen (Tel. 059133-8150). (APA)