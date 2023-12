Mehr „grüne“ Investitionen

Die weltweite Öl- und Gasindustrie steht vor einer radikalen Kehrtwende, meint die IEA in einem aktuellen Bericht – auch wenn die Konzerne dies noch nicht sehen wollen.

Der Weg ist zäh und mühsam, aber das Ziel ist weitgehend unumstritten: Bis 2050 sollen die Treibhausgas-Emissionen auf (netto) nahe null sinken, um die globale Erwärmung auf ein verkraftbares Ausmaß zu begrenzen. Die noch bis Dienstag laufende Weltklimakonferenz in Dubai rückt nun einen Faktor ins Zentrum, der mitentscheidend für das Gelingen der Dekarbonisierung ist: die Öl- und Gasindustrie. Multinationale Konzerne und nationale Energieunternehmen versorgen die Welt derzeit mit mehr als der Hälfte der benötigten Energie – mit den entsprechenden CO 2 -Emissionen. Zusätzlich ist die Öl- und Gasförderung selbst (inklusive Transport und Verarbeitung) für 15 Prozent der Emissionen verantwortlich.

Um das Pariser Klimaziel zu erreichen, muss der Verbrauch fossiler Energieträger drastisch gesenkt werden. Diese Wahrheit wollen Energiekonzerne aber offenbar nicht hören: Bisher traten und treten sie v. a. als Lobbyisten gegen den Klimaschutz auf – laut dem eben veröffentlichten Bericht „The Oil and Gas Industry in Net Zero Emissions“ der Internationalen Energieagentur (IEA) fließen derzeit nur 2,5 Prozent ihrer Investitionen in saubere Energie (www.iea.org). Das wird sich drastisch ändern müssen. betont die IEA: „Die Unternehmen müssen sich von der Vorstellung verabschieden, dass sie ihre Geschäftstätigkeit wie gewohnt fortsetzen können, indem sie einfach den Einsatz von Technologien zur Kohlenstoffabscheidung beschleunigen.“ Und zwar aus mehreren Gründen: Erstens weil die möglichen Lagerstätten bzw. Verwertungspfade für das eingefangene CO 2 nicht ausreichen. Zweitens weil dafür Unmengen an Energie nötig wären (ungefähr der Stromverbrauch der USA). Und drittens weil Investitionen in astronomischer Höhe (jährlich 3,5 Billionen Dollar; das entspricht dem Jahresumsatz der Branche) erforderlich wären.

Die IEA fordert die Energiekonzerne – ohne die die Welt wohl nicht mit Energie versorgt werden kann – zu einer Kehrtwende auf: Diese hätten viel Know-how, das sie in grüne Energieformen einbringen könnten, etwa in Wasserstoff, Geothermie, Biotreibstoffe oder chemisches Plastikrecycling. Bis 2030, so die IEA, müsse die Hälfte der Investition in „grüne“ Energieprojekte fließen – und nichts mehr in die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder.

Gleichzeitig müssten die Konzerne die gigantischen Mengen an Methan, die bei der der Produktion entweichen, um drei Viertel reduzieren. Die Technologien dafür stünden bereit, betont die IEA.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Wissenschaftskommunikator am AIT.

