Eine AfD-Versammlung in Sachsen-Anhalt. Imago / Dts Nachrichtenagentur

Nach zwei anderen Bundesländern haben die Verfassungsschützer auch in Sachsen keinen Zweifel mehr, dass die AfD gesichert rechtsextremistisch ist.

Der Verfassungsschutz im ostdeutschen Bundesland Sachsen hat den Landesverband der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das teilte das Landesamt für Verfassungsschutz am Freitag in Dresden mit. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte AfD-Landesverband mit einer solchen Einstufung. Damit dürfte sich der Druck in Richtung eines Parteiverbotsverfahrens erhöhen.

In einem Gutachten des Landesverfassungsschutzes wird belegt, „dass der AfD-Landesverband verfassungsfeindliche Ziele verfolgt“. Dabei wurden Äußerungen und Forderungen von Funktionären gesammelt. Rechtsextremistische Äußerungen würden unwidersprochen hingenommen. Migranten und Minderheiten als Menschen zweiter Klasse betrachtet und pauschal verächtlich gemacht. Mit extremer Wortwahl würde der AfD-Landesverband Ängste und Ressentiments gegen Ausländer schüren.

„Nachrichtendienstliche Mittel“ gegen AfD

Was bedeutet nun diese Hochstufung? Zunächst einmal, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“, dass der sächsische Verfassungsschutz überhaupt öffentlich über die AfD reden dürfe. Denn im Gegensatz zu anderen Landesämtern dürfe die Behörde laut Landesgesetz nicht über Verdachtsfälle informieren. Faktisch werde sich ansonsten aber kaum etwas ändern. Doch seien die Hürden für den Einsatz „nachrichtendienstlicher Mittel“ nun geringer. Also etwa das Mitlesen von Mails oder Abhören von Telefonen.

Die AfD hat insbesondere im Osten Deutschland großen Wählerzuspruch. In Sachsen liegt sie einer aktuellen Umfrage zufolge bei 33 Prozent und damit gleichauf mit der bisher dominanten CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Um die rechtspopulistische Partei von der Macht fernzuhalten, waren nach der Landtagswahl im Dezember 2019 CDU, Grüne und SPD eine Koalition eingegangen. Die AfD war damals auf 27,5 Prozent der Stimmen gekommen. Die nächsten Landtagswahlen im mit gut vier Millionen Einwohnern mit Abstand bevölkerungsreichsten ostdeutschen Bundesland finden plangemäß Ende 2024 statt. (red./APA)