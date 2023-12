Krieg und Spiele: Russlands große Rückkehr bei Olympia

Analyse. Trotz des Angriffskrieges in Ukraine dürfen Russen und Belarussen ohne Flagge, Hymne und Team fix in Paris 2024 starten.

Lausanne. Monatelang hatte das entscheidungsschwache und in Russland-Fragen auffällige Internationale Olympische Komitee (IOC) die Entscheidung zu den Sommerspielen 2024 in Paris unter fadenscheinigen Begründungen hinausgeschoben. Oder, wie in der Sport-Diplomatie üblich, auf Dach- und Fachverbände abzuwälzen versucht. Dabei, das Ansinnen des höchst umstrittenen IOC-Präsidenten Thomas Bach war längst klar: man habe sich seit längerem gewünscht, dass Russen und Belarussen unter gewissen Bedingungen in den Weltsport zurückkehren – und ferner bei den Sommerspielen 2024 in Paris dabei sein sollen. Jetzt ist es amtlich: trotz laufenden Angriffskrieges ist ihre Rückkehr fix.

Sie dürfen als „neutrale Athleten“ teilnehmen, sofern sie die Qualifikationsbedingungen erfüllen. Es passt in das desaströse Schema, wie es schon bei den Dopingvergehen in Sotschi 2014 mit grotesk harmlos anmutenden Strafen angewandt worden ist.