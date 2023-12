Ein Wiener Schneider für Könige

Was man alles über seine Heimatstadt – nicht weiß.

Wer hat ihn nicht – den vielgeliebten, wenngleich heute eher unmodernen Esterhazy-Anzug im Kleiderkasten? Bis heute trägt der elegante Herr diesen Tagesanzug, ohne den Bezug zu seiner Heimatstadt Wien zu kennen. Denn es war der kaiserliche Fürst Esterhazy, der als k. u. k.-Botschafter in London den verwegensten Dandy seiner Zeit, den Lord George Bryan Brummell, kennenlernte. Der führte gern das schottische Glencheck-Muster aus, bis auch Queen Victorias Sohn Edward, der Prince of Wales, an dem schwarz-grauen Karostoff Gefallen fand. Und Esterhazy ließ gleich sechs Anzüge anfertigen. Bald pflegten die Herren der Wiener Gesellschaft dem Schneider zu sagen: „Machen S‘ mir so einen Anzug, wie der Esterhazy ihn trägt!“

Carl Moritz Frank jun. war der Schneiderstar um die Mitte des 19. Jahrhunderts in der Reichshaupt- und Residenzstadt. Auch weil Edward VII. und sein Bruder Alfred (Duke of Edinburgh) bei ihm in Wien schneidern ließen. Frank wurde Kammerlieferant der beiden stilbildenden Briten und lieferte zuerst nach Marlborough House, nach Edwards Thronbesteigung in den Buckingham Palace. 1914 adelte ihn Franz Joseph.