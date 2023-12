Die EU-Pflicht zur Haussanierung ist gestrichen

Imago / Eckhard Stengel Via Www.imago-images.de

Bis 2035 muss der Energieverbrauch von Europas Häusern um mindestens ein Fünftel sinken. Imago / Eckhard Stengel Via Www.imago-images.de

Regierungen und EU-Parlament einigen sich in Sachen Energieeffizienz von Gebäuden. Eine individuelle Pflicht, sein Haus zu renovieren, gibt es nicht.

Brüssel. Am Donnerstagabend brachte die EU einen Meilenstein auf dem Weg zum Ziel hinter sich, ab dem Jahr 2050 nicht mehr zum Klimawandel beizutragen. Die Verhandler des spanischen Ratsvorsitzes und des Europaparlaments einigten sich auf den Text der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden. Sie soll bewirken, dass ab dem Jahr 2030 alle Neubauten in Europa emissionsfrei sind, und ab 2050 sämtliche Gebäude in der Union keine Emissionen mehr verursachen.