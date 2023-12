Der Run auf afrikanisches Öl und Gas

Kohle, Öl und Gas – Boom auf fossile Energien in Afrika setzt ein. Hier: El Sharara in Libyen.

Kohle, Öl und Gas – Boom auf fossile Energien in Afrika setzt ein. Hier: El Sharara in Libyen. Reuters

Während in Afrika Millionen von Menschen keinen Zugang zu Elektrizität haben, setzt ein Sturm auf die Öl- und Gasressourcen des Kontinents ein. 50 Wissenschaftler und Jugendorganisationen wollen dies verhindern.

Mehr als 200 Öl- und Gaskonzerne suchen in 48 der 55 Staaten Afrikas nach Kohle, Öl und Gas – oder bereiten die Ausbeutung dieser Bodenschätze vor. Ein Turbo für diese Pläne sind die Energiekrise und die Umschichtungen, die seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Afrika verursacht vier Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen. Viele fossile Projekte sind exportorientiert.

Bereits vor der Klimakonferenz in Dubai haben Jugendorganisationen und Wissenschaftler dagegen protestiert. So wenden sich in einem offenen Brief sowohl die Wissenschaftler afrikanischer Universitäten als auch mehr als 4000 Jugendliche sowie Dutzende zivilgesellschaftliche Organisationen an die Regierungen afrikanischer Staaten und fordern sie auf, auf erneuerbare Energien zu setzen.

„Wir werden im Stich gelassen“