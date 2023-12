Nicht nur steigende Zinsen, sondern interessanterweise auch die Flaute der Cannabis-Branche hat diesem US-Immobilienunternehmen schwer zugesetzt. Aber allmählich riecht es nach nach einer Trendwende. Und die könnte laut Experten stark ausfallen.

Ein wenig Geduld braucht es schon, bis eine spekulative Aktie sich vielleicht zu rechnen beginnt. Wenn es aber so weit ist, kann es ganz schnell nach oben gehen. So geschehen am Mittwoch, den 6. Dezember, beim Papier des deutschen Reisekonzerns Tui. Nach der Vorlage exzellenter Zahlen und eines starken Ausblicks ging es binnen eines Tages um über 15 Prozent auf über 6,84 Euro nach oben. Am Freitag waren 7,3 Euro erreicht - seit dem Wochenende ein Plus von über 28 Prozent.

Damit setzte sich der Turnaround fort, auf dessen Bevorstehen wir hier am 23. September beim Kurs von 5,6 Euro hingewiesen hatten. Zuvor war das Papier ein Trauerspiel gewesen, da die Coronamaßnahmen und eine hohe Verschuldung auf ihm lasteten. Binnen fünf Jahren hatte es 80 Prozent an Wert verloren.

Mit etwas Spielgeld auf einen Turnaround spekulieren kann man auch mit der Aktie, die wir heute vorstellen.