Weltmeisterin in neuen Sphären

Auf Pulverschneesuche an den Granittürmen Patagoniens: Nadine Wallners jüngstes Abenteuer am anderen Ende der Welt.

Ob im Schnee oder am Fels: Nadine Wallner verschiebt unaufhaltsam die Grenzen des Möglichen. Über eine Ausnahmekönnerin vom Arlberg und ihre bemerkenswerte Evolution als Extremsportlerin.

Geplant war das alles nicht. Doch mit 34 Jahren steht Nadine Wallner allein auf dem Gipfel. Nicht auf einem der unzähligen von ihr bestiegenen Berggipfel, sondern an der Spitze einer besonderen Gattung von Athleten. Es ist die spektakuläre Kombination aus Freeride, Kletterei und Alpinismus, die sie in ihren Abenteuern vereint – und in deren Zusammenspiel ihr niemand das Wasser reichen kann.

Wenn Wallner erzählt, dann ist das eine gewinnende Mischung aus Vorarlbergerisch, dem in der Extremsport-Szene gängigem Neudeutsch („commitment“, „attitude“, „skills“) und fachspezifischen Kletter-Idiom, „scramble“, „7a“, „6c obligat“. Womit wir auch schon mitten in einem Projekt sind, das ihre Ausnahmestellung untermauert.

Im Sommer schaffte Wallner den Vertical Jungfrau Marathon, eine praktisch direkte Line auf den Schweizer Viertausender mit 3600 Höhenmetern, 23 Seillängen und einer anspruchsvollen Gratkletterei, in 16 Stunden und 20 Minuten – und damit als erste Frau in nur einem Tag. Die größte Schwierigkeit dabei: überhaupt einen Partner zu finden, der dieser ganzheitlichen Anforderung an einen Bergsportler gewachsen ist. „Es ist eine lange Distanz und eine Kletterei, bei der viele wegfallen. Einen richtigen Partner zu finden war schwierig, ich war ja abhängig von jemandem, der das Gleiche leisten kann wie ich.“