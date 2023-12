Narges Mohammadi, die in ihrem Buch „White Torture“ von der Isolationshaft im iranischen Evin-Gefängnis berichtete, bekommt heute den Friedensnobelpreis verliehen. In Abwesenheit: Sie ist immer noch in Haft. Ihre Rede verlesen nun ihre Zwillinge in Oslo. Auch dafür wird es wohl Konsequenzen geben, fürchtet ihr Ehemann Taghi Rahmani.

Die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi hat in den letzten Jahren durch ihre unermüdliche Beharrlichkeit und ihren Einsatz für Menschenrechte internationale Bekanntheit erlangt. Am 6. Oktober 2023 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet; am heutigen Tag der Menschenrechte wird er ihr offiziell in Oslo verliehen. An der Verleihung werden ihre Kinder Kiana und Ali teilnehmen, die stellvertretend für ihre Mutter deren Rede halten werden, da sie selbst im Evin-Gefängnis in Teheran eine mehrjährige Haftstrafe absitzen muss. Am Samstag trat sie dort in einen dreitägigen Hungerstreik.

„Ich habe vierundsechzig Tage im Trakt 209 des Evin-Gefängnisses zugebracht, das dem Ministerium für Nachrichtenwesen der Islamischen Republik Iran untersteht. Grund für diesen Schuldspruch war das Buch, das Sie jetzt in der Hand halten – ‚White Torture‘ bzw. auf Deutsch ‚Frauen! Leben! Freiheit!‘“, ist im Vorwort ihres Buches zu lesen, das nun auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Vierzehn Frauen, Narges Mohammadi selbst miteinbeschlossen, erzählen von ihren Verhaftungen und ihren Erfahrungen in Isolationshaft in iranischen Gefängnissen. Ein Dokument darüber, was sich hinter den Gefängnismauern der Islamischen Republik abspielt; ein Gemeinschaftsprojekt, dessen Einzigartigkeit nicht nur in seinem Entstehungsort liegt, sondern vor allem in der Thematik: „Weiße Folter“.

„Meine Zelle war nur drei Schritte lang. Mir wurde schwindelig, wenn ich auf dieser kurzen Strecke auf engstem Raum in Bewegung blieb, doch was hätte ich anderes tun können?“ Ohne sichtbare physische Spuren zu hinterlassen, sollen die Inhaftierten durch sensorische Deprivation und psychischen Druck gebrochen und ihrer Persönlichkeit beraubt werden. Narges Mohammadi, die Physik studiert hat und bis 2009 als Ingenieurin tätig war, ist es gelungen, im Gemeinschaftstrakt des berüchtigten Evin-Gefängnisses, das aufgrund der hohen Zahl der dort inhaftierten Intellektuellen unter Iranern auch als „Evin-Universität“ bezeichnet wird, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, in der ihre Gesprächspartnerinnen bereitwillig selbst über tabuisierte Themen sprechen und ihre Fragen beantworten.