Mann attackiert junge Frau am Heimweg in Wien und verletzt sie schwer

Der Unbekannte stieß die 26-Jährige nieder und schlug ihr ins Gesicht. Sie erlitt einen Kieferbruch. Der Täter konnte fliehen.

Eine 26 Jahre alte Frau ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Penzing von einem unbekannten Mann attackiert und schwer verletzt worden. Die Frau war am Heimweg, als sie in der Ameisgasse vom Unbekannten niedergestoßen und ins Gesicht geschlagen wurde. Sie erlitt einen Kieferbruch.

Der Täter flüchtete, eine Fahndung war vorerst erfolglos. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Die 26-Jährige war kurz nach 2.30 Uhr am Weg nach Hause, als sie plötzlich angegriffen wurde. Die junge Frau verständigte ihren Freund und die Rettung. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, ermittelt. (APA)