Wie wichtig ist Arbeit? Die Befunde einer neuen Studie

Arbeit ist für alle Menschen wichtig, aber nicht der einzig bedeutende Lebensbereich, zeigt eine Untersuchung in 37 Ländern.

Es wird aktuell sehr viel ­­über Arbeitszeitverkürzung, Work-­Life-Balance, Erwerbsbeteiligung von Frauen und ähnliche Themen diskutiert. In der neuerlich wieder verstärkt ventilierten Idee des bedingungslosen Grundeinkommens spielt Arbeit überhaupt keine zentrale Rolle mehr.

Die Bedeutung der Arbeit stellte auch in der Sozialtheorie seit jeher ein zentrales Thema dar. Für Marx werden der Mensch als Person und die Menschheit als Gattung durch Arbeit geradezu erst „erschaffen“. Allerdings schrieb sein Schwiegersohn Paul Lafargue bereits 1889 ein Buch mit dem Titel „Das Recht auf Faulheit“. Darin polemisierte er gegen das in der Revolution von 1848 erhobene Recht auf Arbeit (und implizit gegen Marx).

Vor diesem Hintergrund sind die Befunde einer soeben in der renommierten Zeitschrift „Sage Open“ erschienenen neuen vergleichenden Studie von Interesse. Es handelt sich dabei um eine Umfrage des International Social Survey Programme. Darin wurden die Arbeitseinstellungen von Erwerbstätigen vergleichend in 37 Ländern der Welt untersucht, wobei rund 28.000 Personen befragt wurden. Die österreichische Erhebung wurde von der ISSP-Forschungsgruppe an der Universität Graz durchgeführt. Drei Ergebnisse sind besonders interessant.

Unterschiede Mann/Frau

Zum Ersten: Es zeigt sich, dass Arbeit für alle Menschen eine zentrale Tätigkeit darstellt. Dabei spielen sowohl instrumentelle Aspekte (Sicherheit des Arbeitsplatzes, gutes Einkommen) und intrinsische Aspekte (Interessantheit der Arbeit, Autonomie, soziale Kontakte) eine wichtige Rolle.

Interessant sind zum zweiten die Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Letztere weisen in allen Ländern eine stärkere sozial- und familienorientierte Einstellung zu Arbeit und Beruf auf; für sie sind aber auch die instrumentellen Aspekte wichtig. Gleichzeitig – und dies war überraschend – ist den Frauen jedoch Erwerbsarbeit an sich wichtiger als den Männern.

Drittens wurde bestätigt, dass Autonomie und soziale Arbeitsorientierungen mit zunehmender Qualifikation der Erwerbstätigen steigen. Der internationale Vergleich zeigte aber klar, dass dafür auch gesellschaftliche Umstände wichtig sind. So fördern insbesondere Wohlstand und soziale Gleichheit eine positive Bindung an Arbeit und Beruf.

Arbeit in Einklang bringen

Dies ist verständlich, gibt es in Gesellschaften mit hoher Ungleichheit doch einen höheren Anteil von unqualifizierten und schlecht entlohnten Tätigkeiten. Die Bedeutung der Arbeit (auch im Sinn von Leistungsbereitschaft und Bindung an Beruf und Unternehmen) ist daher am höchsten in den egalitären skandinavischen Ländern.

Der reale, ebenfalls mit hoher Gleichheit (allerdings auf einem niedrigen Niveau) verbundene Sozialismus in Osteuropa und Russland hat dagegen das Gegenteil bewirkt: In diesen Ländern sind Arbeit und Beruf auch heute noch vorwiegend instrumentell motiviert. Auch dies ist gut erklärbar: Dort gab es ja geradezu einen Zwang, einer Vollerwerbstätigkeit nachzugehen. Die dadurch erreichte Vollbeschäftigung führte jedoch zu einer Reduktion der Produktivität der Arbeit und hohem Stress.

Was sind die Schlussfolgerungen? Arbeit ist für alle Menschen ein wichtiger, aber nicht der einzig bedeutungsvolle Lebensbereich. Daraus kann man folgern, dass es wichtig ist, die Arbeit mit anderen Lebensinteressen, darunter vor allem familiären Bindungen und Verpflichtungen, in Einklang bringen zu können.

Hierbei zeigen sich zwischen Männern und Frauen überraschend geringe Unterschiede. Auf die Frage, ob man schon einmal auf berufliche Karrierechancen im Interesse der Familie verzichtet habe, sagt ein Viertel der Befragten, das habe man bereits gemacht. Zählt man auch jene dazu, die dazu gegebenenfalls bereit wären, sind es sogar zwei Drittel.

Auch die Befunde zu den unterschiedlichen Arbeitsorientierungen von Männern und Frauen sind beschäftigungspolitisch relevant. Sie erklären zwei scheinbar gegensätzliche Trends: die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen und ihre Präferenz für Teilzeitarbeit. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung nach einem Grundeinkommen ohne Arbeit mit Paul Lafargue durchaus zu hinterfragen. Seine These steht aber nicht in Gegensatz zu den berichteten Befunden. Ziel seines Essays war nicht ein Recht auf Nichtstun, sondern eine Kritik an den seinerzeitigen ausbeuterischen kapitalistischen Arbeitsbedingungen.

Wohlstand und Gleichheit

Beschäftigungspolitisch relevant ist auch der dritte Befund: die Tatsache, dass zwischen mehr Wohlstand und gesellschaftlicher Gleichheit und einem hohen Arbeits- und Leistungsethos kein negativer Zusammenhang besteht, wie es manche Ökonomen behaupten – im Gegenteil.

Fortschrittlichen Unternehmern ist dieses Faktum bewusst. Viele von ihnen finden Wege, berufliche Autonomie und die intrinsische Arbeitsmotivation ihrer Beschäftigten zu fördern. Sie bieten verkürzte und flexible Arbeitszeitmodelle an, ohne dadurch Produktivitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Auch die im Rahmen der westlichen Welt egalitärsten Länder in Skandinavien und Mitteleuropa sind wirtschaftlich keineswegs zurückgefallen.

