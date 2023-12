So entfesselt man Bruckners Klangmacht

Wurde hier schon Bruckner-Rezeptionsgeschichte geschrieben? Das RSO Wien präsentierte sich unter Markus Poschner im Konzerthaus – mit Bruckners Siebenter und einer unterhaltsamen Novität.

Noch steht das Bruckner-Jahr 2024 in den Startlöchern, und schon hat der Linzer Musikchef Markus Poschner Bruckner-Rezeptionsgeschichte geschrieben. Längst ist er inmitten seines Projekts, sämtliche Bruckner-Symphonien in all ihren Fassungen auf CD zu bannen. Ein Unterfangen, dem sich bisher noch kein Dirigent gestellt hat. Im kommenden Jahr will er damit fertig werden. Poschners Ehrgeiz zielt nicht allein auf Vollständigkeit, sondern ebenso auf höchstes Niveau, wie die bisherigen Aufnahmen dieser Edition erkennen lassen. Er realisiert sie übrigens mit zwei Orchestern: dem von ihm als Chefdirigent geführten Linzer Bruckner Orchester und dem ORF-RSO Wien.

Mit letzterem präsentierte er sich zuletzt im Wiener Konzerthaus mit Bruckners Siebenter, einem ebenso populären wie heiklen Opus. Das zeigte sich diesmal vor allem im Stirnsatz, in dem das Orchester sich hörbar schwertat, Poschners Anweisungen zu folgen. Auch im folgenden Adagio, in dem der höchst Bruckner-affine wie -erfahrende Dirigent ebenso auf klare Linien setzte, sich jeglichem falschem Weihrauch verwehrte, dauerte es, ehe Dirigent und Orchester wirklich zueinander fanden.