Steigen die Anleihekurse endlich?

Die Zinsanhebungen im Vorjahr trafen die Bondmärkte hart. Mittlerweile rechnen Experten mit ersten Senkungen im kommenden Jahr. Das könnte die Anleihekurse stützen.

Wien. Die Zeiten stark steigender Inflationsraten scheinen derzeit beendet. In der Eurozone sank die Teuerung im November im Vergleich zum Vorjahreswert auf 2,4 Prozent nach 2,9 Prozent im Oktober. Allein der Rückgang der Energiepreise habe für weitere Entlastung gesorgt, präzisiert Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz. So gab die europäische Nordseemarke Brent in den vergangenen Monaten ein gutes Stück nach und notierte zuletzt bei knapp unter 80 Dollar das Fass. Sie hatte Mitte September ein Zwischenhoch von knapp 95 Dollar erreicht.

Doch das sind nicht die einzigen Einflussfaktoren. „Auch der zugrunde liegende Preisdruck hat im November weiter nachgelassen. Die Preise von Gütern und Dienstleistungen ohne Energie und Nahrungsmittel sind dabei um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken“, so Mayr. Für die weitere Entwicklung gibt sich der Ökonom ebenfalls zuversichtlich, auch wenn im Dezember noch mit einem Gegeneffekt bei der Teuerung zu rechnen sei. Schließlich wird in jenem Monat zur Weihnachtszeit reichlich eingekauft. Die steigenden Konsumausgaben dürften die Inflation Richtung Jahresende ankurbeln. „Dennoch scheint der unterliegende Preisdruck rascher abzunehmen als erwartet, auch, da sich die Konjunktur deutlich eingetrübt hat.“

Bald Zinssenkungen