Investorengruppe will Macy's von der Börse nehmen

Der Plan der Investoren sieht vor, die Aktien für 21 Dollar je Papier zu erwerben. Macy‘s hat sich zu den Plänen noch nicht geäußert.

Es ist das Einkaufszentrum in New York City. Kein Besuch ohne einer kleinen Tour durch Macy‘s, denn hier versteckt sich auch die älteste Rolltreppe der Welt. Und zu Weihnachten laden die Schaufenster zum Staunen ein. Doch hinter den Mauern des Einkaufszentrums wird aus ganz anderen Gründen gestaunt: Eine Investorengruppe will Zeitungsberichten zufolge Macy‘s für 5,8 Milliarden Dollar von der Börse nehmen. Arkhouse Management und Brigade Capital hätten ihr Angebot am 01. Dezember vorgelegt, berichtete das „Wall Street Journal“ am Sonntag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Sie wollten die Macy‘s-Aktien, die sie noch nicht besitzen, für 21 Dollar je Papier erwerben. Die Titel schlossen am Freitag bei 17,39 Dollar.

Wie Macy's zu dem Vorschlag stehe, sei nicht bekannt, berichtete das Blatt weiter. Stellungnahmen der genannten Unternehmen lagen nicht vor. Macy's sieht sich starker Konkurrenz von Online-Rivalen ausgesetzt. (APA/DPA)