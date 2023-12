Lockert Karner das Schengen-Veto? „Die Kommission ist jetzt am Zug“

Gerhard Karner will eine „Verdreifachung der Grenzpolizisten und eine technische Aufrüstung“ des Grenzschutzes.

Gerhard Karner will eine „Verdreifachung der Grenzpolizisten und eine technische Aufrüstung“ des Grenzschutzes. APA / AFP / Attila Kisbenedek

Der Innenminister spielt den Ball an die EU weiter: Würden die von ihm gestellten Forderungen im Bereich des EU-Außengrenzschutzes umgesetzt, dann werde auch er dem „Air Schengen“ zustimmen.

Nach der am Wochenende bekannt gewordenen möglichen Lockerung des österreichischen Schengen-Vetos gegenüber Rumänien und Bulgarien sieht Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nun Brüssel gefragt. Er habe der EU-Kommission „klare Bedingungen“ gestellt, die es gelte, umzusetzen. Erst dann würde er auch einem Aufheben der Grenzen im Flugverkehr, dem sogenannten „Air Schengen“, zustimmen, erklärte Karner am Montag im „Ö1“-Morgenjournal. „Die Kommission ist jetzt am Zug.“

„Es geht darum, dass wir Fortschritte brauchen im Bereich des EU-Außengrenzschutzes“, betonte Karner. Konkret fordert er von der Kommission eine Verdreifachung der Grenzpolizisten. Geld für die Grenzschutz-Infrastruktur müsse von der EU-Kommission fließen. Es brauche eine technische Aufrüstung vor allem an der bulgarisch-türkischen und an der rumänisch-serbischen Grenze.

Außerdem verlangt Karner verstärkte Grenzkontrollen an den Landgrenzen sowie die Übernahme von Asylwerbern durch Rumänien und Bulgarien, insbesondere von Afghanen und Syrern. Die Forderung nach bleibenden Landgrenzkontrollen begründete Karner mit einer „Problematik mit den Schleppern“. Von etwas mehr als 50.000 Asylanträgen in Österreich seien nur knapp 150 Migranten über Flughäfen gekommen, erläuterte der Innenminister.

Über die Zukunft von Schengen

Karner reist am Montag nach Slowenien, um bei einem Treffen mit den Innenministern des sogenannten „Salzburg Forums“ über die Zukunft von Schengen zu beraten. Österreich hatte am 8. Dezember des Vorjahres eine Erweiterung des grenzkontrollfreien Schengen-Systems um Rumänien und Bulgarien blockiert und dies mit den hohen Asylzahlen begründet. Auch die Niederlande stellten sich gegen einen Schengenbeitritt Bulgariens. Mitglieder des Salzburg Forums sind außer Österreich, Bulgarien und Rumänien auch Kroatien, Tschechien, Ungarn, Polen, die Slowakei und Slowenien. Auch die Westbalkan-Staaten und die Republik Moldau sind vertreten. (APA)