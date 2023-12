Ist doch der Süden schuld am Klimawandel?

Der zerstörte Amazonas in Brasilien. Die Folgen der gerodeten Regenwälder (hier in Brasilien) wurden bisher zu wenig beachtet.

Der zerstörte Amazonas in Brasilien. Die Folgen der gerodeten Regenwälder (hier in Brasilien) wurden bisher zu wenig beachtet. Reuters / Ueslei Marcelino

Nicht Industrienationen, sondern Schwellen- und Entwicklungsländer haben bisher am meisten zur Erderwärmung beigetragen, zeigen neue Daten. Damit bricht ein zentrales Narrativ der Klimaverhandlungen weg.

Wien. In den finalen Stunden des Klimagipfels in Dubai streiten sich die Staaten vordergründig um die Frage, ob und wie denn nun der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern im Schlussdokument niedergeschrieben werden soll. Das traditionelle Ringen um jede kleinste Formulierung wird aber von vielen Ländern auch dazu genutzt, sich im Gegenzug möglichst hohe finanzielle Zusagen vom reichen Norden – etwa für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels – zu sichern. Genau in dieser heiklen Phase gerät nun eine neue Studie ins Blickfeld, die die bisherige Logik, wonach die Industrienationen diese Rechnung zu tragen hätten, völlig infrage stellt.