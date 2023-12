Eine französische KI will die Welt erobern

In Frankreich will ein Startup Chat GPT die Stirn bieten; mit einem völlig neuen Konzept. Die KI soll quelloffen und kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Mistral AI ist ein französisches Startup, das sich auf die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz spezialisiert hat. Das Neue daran? Das junge Unternehmen mit Sitz in Paris arbeitet an einem kostenlosen und quelloffenen Chat-GPT-Rivalen. Im Oktober wurde die erste Version von Mistral 7B veröffentlicht. Und zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres konnte Mistral AI die Investoren überzeugen. 385 Millionen Euro sind zusammengekommen, teilte das Unternehmen mit.

Nur knapp ein dreiviertel Jahr nach der Gründung feiert Mistral AI ein Millionen-Investment und eine Bewertung in Höhe von zwei Milliarden Euro. Im Juni hatten Investoren 105 Millionen Euro in Mistral AI gesteckt. Wer ist Mistral AI? Hier haben sich Experten für KI gefunden, die zuvor bei Firmen wie Meta und der Alphabet-Tochter Google tätig waren.

Das Startup entwickelt die KI „Mixtral 8x7B“, die den derzeit führenden Systemen wie Chat GPT oder Googles „Bard“ Konkurrenz machen soll. Die Software wird derzeit getestet und soll Anfang 2024 offiziell auf den Markt kommen. Mistral gilt neben der deutschen Firma Aleph Alpha als vielversprechender europäischer Anbieter Generativer KI.

Dabei ist Mistral AI alles andere als zurückhaltend in ihren vollmundigen Versprechungen: Mistral ist der Konkurrenz weit voraus und überlegen, schneller und koste dabei nur einen Bruchteil. Bei Chat GPT gehe man derzeit von täglichen Kosten in Höhe von 700 Millionen Dollar aus. Und obwohl es sich für den Anbieter nur um einen ersten Schritt auf seiner Roadmap handle, könne das Sprachmodell schon jetzt „zur Lösung vieler Aufgaben eingesetzt werden: Zusammenfassung, Strukturierung und Beantwortung von Fragen, um nur einige zu nennen.“ Doch es hat auch noch seine Tücken, wie 404 Media aufzeigt: So gibt das Sprachmodell bereitwillig Anleitungen zu kriminellen Handlungen - darunter zu Mord wie der Beschaffung und Herstellung von Drogen. (stein)