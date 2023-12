Regen und Frost treiben Kartoffelpreise in die Höhe

Kartoffel-Futures sind auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren.

Die europäischen Kartoffelpreise steigen sprunghaft an. Heftige Regenfälle lassen die Kartoffeln im Schlamm versinken, während die Nachfrage nach dem Grundnahrungsmittel für das Weihnachtsessen steigt.

Landwirte in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich haben ihre Traktoren aus dem Verkehr gezogen, da sie Schwierigkeiten haben, sich auf den überschwemmten Feldern zurechtzufinden, was die Ernte einschränkt. Bleibt die Ernte zu lang liegen, droht sie zu verfaulen. Die Kartoffel-Futures in Europa notieren derzeit auf dem höchsten saisonalen Niveau seit mindestens 14 Jahren.

„Es hat so ziemlich nur geregnet und geregnet“, sagte David Mitchell, Direktor des Lieferanten Mitchell Potatoes Ltd. in der Nähe von Rugby in Mittelengland. Ein Kälteeinbruch in der vergangenen Woche habe die Kartoffeln im Boden gefrieren lassen, sagte er.

Die Terminkontrakte für diesen Rohstoff wurden zwar nur in geringem Umfang gehandelt, stiegen aber im Mai aufgrund der starken Regenfälle sprunghaft an. Die nasse Witterung drohte auch einen Teil der Zuckerrübenernte auf dem Kontinent zunichte zu machen und verzögerte die Aussaat von Wintergetreide in Frankreich.

Haupternte im Spätherbst

Die meisten Kartoffeln werden im Spätherbst geerntet, aber etwa 15 Prozent der niederländischen Ernte blieben im November im Boden, so die Stiftung der nordwesteuropäischen Kartoffelanbauer. Die Niederlande waren 2022 nach Deutschland, Frankreich und Polen der viertgrößte Erzeuger des Kontinents.

Die Knappheit betrifft auch Verpackungskartoffeln, die in kleineren Mengen an die Verbraucher in den Supermärkten verkauft werden. Dies führt zu einer regen Aktivität“, sagte Harry Campbell, ein Obst- und Gemüseanalyst bei Mintec. „Viele Verpackungsbetriebe versuchen jetzt, ihre Weihnachtsvorräte zu sichern.“ Erwartet wird zudem, dass die Verzögerungen bei der Ernte die Versorgung bis ins neue Jahr hinein beeinträchtigen werden. (Bloomberg)