Abu Dhabi als Hochburg für Milliardäre

Zuletzt wurden tausende Zweckgesellschaften in Abu Dhabi gegründet. Darunter Firmen von Ex-Binance-CEO Zhao und dem russischen Milliardär Lisin.

Wien. Jahrzehntelang haben viele der reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen in Übersee aufbewahrt – von den Cayman Islands über die Schweiz bis hin zu den Britischen Jungferninseln. Nun wird ein neues Zentrum bei Milliardären immer beliebter – das mit Wolkenkratzern übersäte Emirat Abu Dhabi. Der reichste Mann der Kryptowirtschaft Changpeng „CZ“ Zhao, die indische Adani-Familie, der Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio und der russische Stahlmagnat Wladimir Lisin. Das sind nur einige der Milliardäre, die in diesem Jahr in Abu Dhabis internationalem Finanzzentrum Zweckgesellschaften gegründet haben. Dies geht aus einer Überprüfung von Hunderten von Unternehmensanmeldungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch „Bloomberg“ hervor.