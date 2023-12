Widerstand der Wellenreiter

Die Kritiker der Surfbewerbe auf Tahiti sehen sich nach einem Unfall im Korallenriff bestätigt. Droht das spektakuläre Übersee-Projekt der Pariser Sommerspiele zu scheitern?

Teahupo‘o/Paris/Wien. Wer noch einen Beweis dafür brauchte, dass sich Olympische Spiele nicht so ohne Weiteres in ein kleines Fischerdorf in der Südsee verfrachten lassen, bekam diesen in Form von zerstörten Korallen geliefert. In Teahupo‘o an der Südwestküste Tahitis, ein Surf-Mekka, vor dem eine der berühmtesten Wellen des Planeten bricht, wollen die Veranstalter der Pariser Sommerspiele 2024 ihre Surf-Olympiasieger küren, 15.000 Kilometer und zehn Zeitzonen von der französischen Hauptstadt entfernt.

Surfbewerbe sind in Teahupo‘o seit Jahrzehnten gang und gäbe, doch es ist der neue Olympia-Turm, mitten in der Lagune und fest verankert im Korallenriff, der das Übersee-Spektakel nun zu Fall bringen könnte. Der ursprüngliche 14 Tonnen schwere und 14 Meter hohe Aluminium-Aufbau für Punkterichter, Kameras und Offizielle, samt Abwasserleitungen quer durch die Bucht, wurde nach Protesten von Einheimischen, Umweltschützern und Surfern zwar auf eine Neun-Tonnen-Version abgespeckt. Als nun aber ein Lastkahn bei den ersten Vorarbeiten für den Turmbau prompt das Riff beschädigte, stoppte die Regierung von Französisch-Polynesien sämtliche Arbeiten am Projekt.

Doch lieber am Atlantik?