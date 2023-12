Der Sohn des somalischen Präsidenten soll in Istanbul einen Motorradfahrer tödlich verletzt haben. Nach der Befragung setzte er sich im Ausland ab. Nun wird er per Haftbefehl gesucht.

Eine Videokamera hat den fatalen Unfall festgehalten. An der viel befahrenen Kennedy-Straße direkt am Ufer des Bosporus fährt Yunus Emre G. in seiner Spur. Er scheint sich etwas zu verlangsamen und in die rechte Spur wechseln zu wollen. Das Auto, das in voller Geschwindigkeit hinter ihm fährt, scheint G. gar nicht wahrzunehmen – und fährt den Motorradfahrer mit voller Wucht an. Er wird von seinem Zweirad geschleudert. Auch wenn die Rettungskräfte nach kurzer Zeit am Unfallort eintreffen, erliegt der 38-jährige Yunus Emre G. im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall in Istanbul sorgt in der Türkei für Kritik und Entsetzen. Denn das Auto hat offenbar Mohammed Hassan Sheikh Mohamud gelenkt, Sohn des somalischen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud. Medienberichten zufolge hat sich Mohamud nach dem Unfall ins Ausland abgesetzt. Der Verdächte werde international zur Fahndung ausgeschrieben, versicherte Justizminister Yılmaz Tunç am Wochenende. Und gegen die Polizisten, die Mohamud am Unfallort einvernommen haben, werde ebenfalls ermittelt.

Schwere Vorwürfe der Angehörigen

Denn die Sachlage wirft Fragen auf. Die Polizisten sprachen Mohamud von jeglicher Schuld frei und ließen ihn gehen – der Motorradfahrer habe nicht geblinkt. Doch dem Gutachten eines Sachverständigers zufolge habe sich G. an die Verkehrsregeln gehalten, Mohamud habe den Unfall herbeigeführt. Als der Haftbefehl erlassen wurde, war Mohamud längst geflohen. Mehr noch: Die Hinterbliebenen werfen den Polizisten vor, den Unfallhergang absichtlich vertuscht zu haben. „Bis die Videoaufnahmen veröffentlicht wurden, sagten uns die Polizisten, mein Mann habe Suizid begangen“, sagte G.‘s Witwe der Zeitung „Cumhuriyet“. Nur durch den öffentlichen Druck hätten die Behörden nachgegeben.

G. – er hinterlässt zwei Kinder – war mit seinem Motorrad als Kurier tätig. Gewerkschaften und die Vereinigung der Motor-Kuriere riefen zu Protestveranstaltungen auf. Kritik übte auch der Istanbuler Bürgermeister, Ekrem İmamoğlu – er postete auf der Plattform X die Videoaufnahme, die den Unfallhergang zeigt. Die Rechte der Bürger im eigenen Land würden nicht verteidigt werden, so İmamoğlu.

Die türkisch-somalischen Beziehungen haben sich im vergangenen Jahrzehnt intensiviert, Ankara gilt als großer Investor in Somalia. Die somalischen Behörden haben sich seit dem Unfall und der Flucht von Mohamud öffentlich nicht zum Fall geäußert. (duö)