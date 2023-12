Sternstunden gehobenen Pops beim Desertshore Festival

Volkstheater. Spröde Melancholie versus kämpferische Lebenslust – Jungstötter und Liraz begeisterten trotz konträrer Ästhetik.

Der Mann blickte ins Publikum des Wiener Volkstheaters, als wäre es ein Abgrund. Und damit hatte er wohl Recht. Denn viele stadtbekannte Apokalyptiker hatten sich beim alternativen Desertshore Festival „für abenteuerliche Musik und Gedanken“ eingefunden, um einem der raren Konzerte von Jungstötter beizuwohnen. Mit sanften, aber selbstsicher tänzelnden Bewegungen lockte der junge deutsche Sänger mit seinem verführerischen Bariton in seine so spröde wie schöne Kunst. Als Opener hatte er sich „One Star“ auserkoren, ein Lied, das an die Spätphase von Chefmelancholikern wie Scott Walker und David Sylvian denken ließ. Wie bei ihnen ist auch Jungstötters Musik gleichermaßen niederschmetternd wie aufbauend. In der schattigen Gegenwelt, die er in feinziselierter Lyrik baut, fühlt man sich seltsam geborgen.