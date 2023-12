Digitale Geräte: Neue Welt des Lernens oder doch Ablenkung?

Immer häufiger werden digitale Geräte in der Schule genutzt, weil der Unterricht so abwechslungsreicher gestaltet werden kann. Gleichzeitig wirkt sich viel Bildschirmzeit aber negativ auf die Lernerfolge aus.

Einmal mehr ist es die Pisa-Studie, die seit vergangener Woche für Debatten darüber sorgt, wie das Bildungssystem, die Schule und der Unterricht gestaltet sein müssen, damit die Kinder und Jugendlichen möglichst viel möglichst gut erlernen können. Ein Punkt war dabei im aktuellen Studiendurchgang besonders interessant: der Zusammenhang zwischen dem Schulerfolg und der Zeit, die Jugendliche pro Tag mit ihren digitalen Geräten verbringen – zur Unterhaltung, aber auch für digitales Lernen.

Die Studienergebnisse zeigen deutlich: Schüler, die die Geräte mehr als eine Stunde am Tag zur Unterhaltung nutzen (also z.B. Spiele spielten oder auf sozialen Medien unterwegs waren) hatten international gesehen deutlich schlechtere Ergebnisse. Wurden die Geräte für Unterrichts- und Lernzwecke eingesetzt, waren die Ergebnisse zwar besser als wenn die Jugendlichen sie gar nicht nutzen, ab drei Stunden Nutzungszeit pro Tag sinkt die Kurve aber deutlich. Außerdem gaben ganze 65 Prozent der Schüler an, zumindest in manchen Mathematik-Stunden von ihren Geräten abgelenkt gewesen zu sein. Österreich liegt beim Einfluss der Bildschirmzeit auf die Lernerfolge zwar knapp über dem OECD-Durschnitt, allerdings werden digitale Geräte hier derzeit aber noch weniger eingesetzt als anderswo.