Xi Jinping setzt auf das Recht des Stärkeren im Südchinesischen Meer

China geht gegen philippinische Versorgungsschiffe vor. Der Regionalkonflikt könnte zu einem Weltkrieg eskalieren.

Was sich am Sonntag im Südchinesischen Meer zugetragen hat, ruft Erinnerungen an den biblischen Kampf zwischen David und Goliath wach: Ein riesiges Kriegsschiff der chinesischen Küstenwache steuert auf ein in die Jahre gekommenes Versorgungsboot der Philippinen zu, attackiert es mit Wasserwerfern, nimmt schließlich eine Kollision in Kauf. Und obwohl der Vorfall auf Video aufgenommen wurde, streitet Peking jegliche Verantwortung einfach ab. Die Schuld liege einzig und allein bei den Philippinen, hieß es in Peking. Deren Schiff sei illegal in chinesische Gewässer eingebrochen und habe die chinesische Küstenwache absichtlich gerammt.

Aus völkerrechtlicher Perspektive bietet die Causa wenig Ambivalenz. Bei dem zwischen China und den Philippinen umstrittenen Territorium handelt es sich um das Second-Thomas-Riff auf den Spratly-Inseln. Dort hat Manila ein paar wenige Soldaten stationiert, welche es regelmäßig mit Bootsladungen versorgt. Die Schiffe werden jedoch immer häufiger Opfer von Angriffen.

Völkerrechtlich geklärt