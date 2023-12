Der britische Premier Sunak zittert um seinen Job

Zahlreiche Tories wollen gegen den Ruanda-Asylpakt stimmen. Bei einer Ablehnung könnte der Premier zurücktreten.

London. Am Montag saß Rishi Sunak mehrere Stunden lang im Zeugenstand der Covid-Untersuchung und beantwortete Fragen zu Lockdowns und der damaligen regierungsinternen Ent­schei­dungs­fin­dung. Der Auftritt war eine eher unwillkommene Ablenkung für den Premier, denn eigentlich hätte er anderes zu tun: dafür zu sorgen, dass seine Karriere nicht den Bach runtergeht.

Dienstagabend steht ein entscheidendes Votum zu den Ruanda-Plänen an. Verliert Sunak, wäre seine Autorität so schwer ramponiert, dass manche Beobachter zweifeln, ob er sich erholen könnte. Konkret geht es um den Abschiebepakt mit Ruanda. Demnach sollen Bootsflüchtlinge, die auf ir­re­gu­lä­rem Weg nach Großbritannien gelangen, direkt nach Ruanda deportiert werden. Aber im November hatte der Supreme Court in London dieses Abkommen für illegal erklärt; es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Asyl­wer­ber dadurch zu Schaden kommen, sagten die Richter.