„Ein Theatertext ist ein Knochengerüst“

„Diesem männlich dominierten Nibelungenbild wollte ich nicht auf den Leim gehen“, sagt Schriftsteller Ferdinand Schmalz. In seiner „Hildensaga“ nehmen die Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand. Premiere ist am Mittwoch.

Die Presse: Kürzlich hat Claudia Schiffer stolz ihre eigene Barbiepuppe präsentiert. Was denken Sie, wenn Sie das hören?

Ferdinand Schmalz: Na bravo. Es ist seltsam. Man hat manchmal das Gefühl, in vielen Welten gleichzeitig zu sein. Einerseits gibt es eine starke Frauenbewegung, die Machtmissbrauch benennt und mit der #MeToo-Bewegung große Fortschritte gemacht hat, andererseits diesen Backlash, diese Vorstellungen, wie Frauen zu sein und auszuschauen haben. Im Sommer sprengte ein Film über eine Plastikpuppe mit körperfeindlichen Proportionen alle Kassenrekorde – und wird als feministisch verkauft.

Ist er das?