Einen Rabbi Jacob gäbe es heute nicht mehr

Vor 50 Jahren erschien Louis de Funès’ Meisterstück. Es ist so aktuell wie aus der Zeit gefallen.

Am 18. Oktober 1973 hatte einer der lustigsten Filme Premiere, die ich kenne. „Die Abenteuer des Rabbi Jacob“ unter der Regie von Gérard Oury und mit Louis de Funès ist ein Gag-Feuerwerk. Falls Sie ihn nicht kennen: Der sehr rassistische Industrielle Victor Pivert ist unter haarigsten Umständen gezwungen, sich mit dem arabischen Revolutionär Mohammed Larbi Slimane als chassidische Rabbiner zu verkleiden, um sowohl den Häschern des Regimes zu entkommen, das Slimane zu stürzen hofft, als auch der französischen Polizei. Die Geschichte hinter dem Film und seinen Akteuren ist bemerkenswert. Gérard Oury, mit vollem Namen Max-Gérard Houry Tannenbaum, entstammte einer unreligiösen Familie. Er überlebte die Shoa nur dank geglückter Flucht, während der er seine Tochter, Danièle Thompson, nicht anerkannte, um ihr die Stigmatisierung nach den Nürnberger Rassengesetzen zu ersparen (sie schrieb später an dem Drehbuch mit). Oury war komplett weltlich, doch von den chassidischen Juden im Marais fasziniert. Sie der Öffentlichkeit näherzubringen, dazu die Botschaft der religiösen Versöhnung und Toleranz zu verbreiten und all dem die Cocktailkirsche Louis de Funès aufzusetzen: Das war sein Anspruch. Die Dreharbeiten begannen wenige Monate nach dem Münchner Attentat palästinensischer Terroristen. Kurz vor der Premiere überfielen Ägypten und Syrien Israel. Aus Protest gegen den Film (den sie nicht gesehen hatte) kidnappte die für die palästinensische Sache entflammte Gattin des jüdischen Produzenten Georges Cravenne einen Flug von Nizza nach Kairo. Bei einer Zwischenlandung kamen alle Geiseln frei, sie wurde erschossen. „Man fragt mich stets, ob man ,Rabbi Jacob‘ noch einmal machen könnte. Aber schon damals haben wir uns nach seiner Machbarkeit gefragt“, sagte Danièle Thompson 2018. Tröstlich, dass es doch gelang.

