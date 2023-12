COP28: Rettet ein Sesselkreis die Klimakonferenz?

Wie bringt man die Interessen von Ölscheichs und ums Überleben kämpfende Inselstaaten unter einen Hut? Ein Blick hinter die Kulissen von schier unmöglichen Verhandlungen.

Reiche Ölstaaten auf der einen Seite, kleine Inseln, die vielleicht nur noch Jahrzehnte bis zu ihrem wortwörtlichen Untergang haben, auf der anderen: Auf der Klimakonferenz in Dubai könnten die Interessen nicht konträrer sein. Während die einen vehement fordern, dass sich die Staatengemeinschaft endlich zu einem Ausstieg aus fossilen Energien bekennt, wollen die anderen die Grundlage für ihren wirtschaftlichen Erfolg nicht aufgeben. Kein Wunder, dass sich die Verhandlungen in die Länge ziehen – und nun drohen, in einem Debakel zu ändern.

Wie kann mit so einer Ausgangslage überhaupt verhandelt werden? Leicht ist es nicht, versucht wird es trotzdem. Die Methoden von COP-Präsident Sultan Al Jaber stießen in den vergangenen zwei Tagen durchaus auf positive Rückmeldungen.