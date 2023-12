Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Krankenstand. Vier Jahre nach Beginn der Pandemie dürfte sich Österreich in der bisher höchsten Infektionswelle befinden – darauf deuten u.a. die Abwasseranalysen aus 48 Kläranlagen hin. Auch unabhängig von Covid-19 sind viele Österreicherinnen und Österreicher aktuell im Krankenstand. >> Mehr dazu

Mietpreisdeckel. ÖVP und Grüne wollen die Mieterhöhungen bei geregelten Mietverhältnissen für 2024 und 2025 auf 2,5 Prozent pro Jahr bzw. auf höchstens 5 Prozent für zwei Jahre deckeln. Im darauffolgenden Jahr sollen die Erhöhungen auf maximal 5 Prozent begrenzt werden, wie aus einem Abänderungsantrag zum Mietendeckel hervorgeht, der heute im Bauausschuss behandelt wird. >> Mehr dazu

Prozess verpasst? Ex-Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid wurde gestern im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss als Zeuge befragt. Konkret ging es um dessen Rolle bei der Besetzung der Staatsholding ÖBAG. Kurz wird vorgeworfen, seine Rolle dabei im U-Ausschuss kleingeredet zu haben. >> Der Ticker als Nachlese

Signa kündigt Manager. Der angeschlagene Signa-Konzern von Rene Benko hat „Timo Herzberg mit sofortiger Wirkung seinen Funktionen als CEO in SIGNA Prime Selection AG und in SIGNA Development Selection AG enthoben“. Der Sanierer Erhard Grossnig übernimmt die Funktion als Sprecher des Vorstandes in beiden Immobiliengesellschaften. >> Mehr dazu

Ruanda-Asylpaket. Heute steht ein entscheidendes Votum zu den Ruanda-Plänen des britischen Premiers an. Verliert Rishi Sunak, wäre seine Autorität so angeschlagen, dass manche Beobachter zweifeln, ob er sich erholen könnte. Konkret geht es um den Abschiebepakt mit Ruanda. Demnach sollen Bootsflüchtlinge, die auf ir­re­gu­lä­rem Weg nach Großbritannien gelangen, direkt nach Ruanda deportiert werden. >> Mehr dazu

Haftbefehl gegen Präsidentensohn. Der Sohn des somalischen Präsidenten, Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, soll in Istanbul einen Motorradfahrer tödlich verletzt haben. Nach der Befragung setzte er sich im Ausland ab. Nun wird er per Haftbefehl gesucht. >> Mehr dazu

Wende in Polen. Polens Parlament hat den früheren Oppositionsführer Donald Tusk zum künftigen Regierungschef bestimmt. Der 66-jährige Danziger will sein Kabinett heute präsentieren und seinerseits eine Regierungserklärung abgeben. Danach muss er die Vertrauensfrage stellen. Da er sich auf eine solide Mehrheit stützen kann, wird er sie höchstwahrscheinlich bestehen. Voraussichtlich am Mittwoch will Präsident Duda die neue Regierung vereidigen. >> Mehr dazu

Selenskij im Weißen Haus. Wolodymyr Selenskij wird heute von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und will auch mit Kongressmitgliedern zusammenkommen, darunter dem republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Es ist Selenskijs dritter Besuch in Washington seit Beginn des russischen Angriffskrieges. >> Mehr dazu

Klimagipfel endet. Kurz vor dem geplanten Ende der Weltklimakonferenz in Dubai wollen die EU und Dutzende weitere Staaten noch weitreichende Nachbesserungen am geplanten Abschlusstext durchsetzen. Den Entwurf des Gastgebers aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von Montagabend stufte EU-Chefverhandler Wobke Hoekstra als enttäuschend und unzureichend ein. >> Mehr dazu

Sacharow-Menschenrechtspreis. Das Europaparlament hält noch bis Donnerstag in Straßburg die letzte Plenartagung vor Beginn des Wahljahres 2024 ab. Einer der Programmpunkte ist heute die feierliche Übergabe des renommierten Sacharow-Menschenrechtspreises, den heuer die iranischen Frauen sowie posthum die von „Sittenwächtern“ ermordete Kurdin Mahsa Amini erhalten. >> Mehr dazu

UNO-Jubiläum. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt heute an den UNO-Jubiläumsfeiern zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Genf teil. Auf Einladung des Menschenrechtskommissars, Volker Türk, wird der Bundespräsident vor anderen Staats- und Regierungschefs eine Keynote-Rede zum Thema „Die Zukunft von Menschenrechten, Klima und Umwelt“ halten.

Das Wetter heute. Das Tauwetter bleibt. In der Osthälfte startet der Tag heute noch sonnig. Weiter im Westen werden am Vormittag die Wolken immer dichter und bis Mittag setzt bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.700 und 2.200 Meter Seehöhe Regen ein. Bis zum Abend breiten sich Wolken und Regen langsam in Richtung Osten aus und erreichen schließlich auch das östliche Flachland und die Südoststeiermark. Weitgehend trocken bleibt es lediglich in Kärnten sowie in der südlichen Steiermark.