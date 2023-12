Wie Schmid Kurz belastet und was ihm zum Kronzeugen noch fehlt

Der als Zeuge geladene Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid im Rahmen des Prozesses gegen Ex-Kanzler Kurz wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss: Er muss am Freitag noch einmal kommen.

Thomas Schmid kämpft für das, was er will. Vor ein paar Jahren war ihm der Öbag-Chefposten viel wert, heute bemüht er sich vor Gericht um Kronzeugenstatus. Hat er sich diesen nun mit seiner Sebastian Kurz belastenden Aussage erarbeitet?

Fünfter Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz: Ihm und seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wird Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Dort gab er an bei der Bestellung von Thomas Schmid zum Öbag-Chef „eingebunden, im Sinne von informiert“ gewesen zu sein, mehr allerdings nicht.

Davon zeichnet aber eben dieser Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium, mittlerweile Zeuge im Prozess gegen Kurz, ein anderes Bild – und belastet Sebastian Kurz schwer.

Manfred Seeh, Gerichtsreporter der „Presse“, berichtet in dieser Folge von seinen Eindrücken während der Verhandlung, zeigt die Widersprüche in den Aussagen von Kurz und Schmid auf, und erklärt, was Schmid zum Kronzeugen noch fehlt.

Gast: Manfred Seeh, „Die Presse“

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Quellen: APA Video

