Australiens Labor-Regierung zieht die Migrationsschrauben an

Die linksliberale Regierung von Premier Anthony Albanese will die stark gestiegenen Zuzugszahlen halbieren, missbräuchliche Visaanträge bekämpfen und ein „kaputtes System“ reparieren. Eine Mehrheit der Australier befindet die aktuelle Zuwanderung für zu hoch.

Nach der Pandemie suchte Australien, das kontinentgroße Land mit seinen zuletzt nur etwa 27 Millionen Einwohnern, händeringend nach Arbeitskräften. Vor allem in der Landwirtschaft, in der Gastronomie, im Bau-, Verkehrs- und Tourismussektor fehlte es an allen Ecken und Enden, nicht zuletzt, weil viele Ausländer zurück in ihre Heimat strömten und viele Aussies im Ausland oft monatelang gestrandet waren.

Doch inzwischen sind die legalen und illegalen Migrationszahlen wieder explodiert, und das an sich sehr strenge Migrationssystem zeigt Mängel. Jetzt wird daher die Einwanderungspolitik des Landes „überholt“, wohl im Sinne einer weiteren Verschärfung bzw. Betonung der Regeln — und das just unter einem Premierminister der Labor-Partei, die seit Mai 2022 an der Macht ist und bei der Visavergabe grundsätzlich etwas liberaler ist als die traditionell zweite große politische Macht im Lande die (im Kern konservativen) Liberalen.