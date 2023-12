Wo die Wirtschaft im Land floriert

In Salzburg und Tirol wuchs die Wirtschaft 2022 um deutlich über neun Prozent. Die östlichen Bundesländer verzeichneten indes ein schwächeres Wachstum.

Wien. Salzburg und Tirol haben die Nasenspitze vorn, wenn man die Bundesländer und ihr jeweiliges Wirtschaftswachstum aus dem Vorjahr vergleicht. Das hat die Statistik Austria mit dem Bruttoregionalprodukt (BRP) erhoben, einem Wert, der sozusagen das regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP) darstellt.

Der Grund für die Führungsspitze der beiden Bundesländer sei ein „starker Aufholeffekt bei den Dienstleistungen – insbesondere im Tourismus“, sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Abgeflacht sei hingegen 2022 das Wachstum in der Industrie in einigen Bundesländern – wenig überraschend, haben Wirtschaftsforscher doch einen Abwärtstrend bereits im Vorjahr prognostiziert.

Dennoch verzeichnet jedes Bundesland einen Wachstumsanstieg, wenn es auch große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Im Durchschnitt wuchs das BRP laut Statistik Austria um 4,8 Prozent, was zu einem Großteil dem wieder anspringenden Tourismus zu verdanken ist. Salzburg und Tirol waren im Vorjahr mit einem Wachstum von jeweils über neun Prozent die größten Ausreißer nach oben, die Schlusslichter waren Oberösterreich mit plus 3,6 Prozent und die Steiermark mit einem Plus von 3,5 Prozent.

Aufholeffekte im Winter

In Tirol ist der Zuwachs zum größten Teil auf Aufholeffekte im Wintertourismus, also Nächtigungen, Gastronomie und weitere touristische Dienstleistungen, zurückzuführen. In Salzburg war neben dem Tourismus auch der Industriesektor für einen starken Zuwachs verantwortlich. Konkret sorgte die Industrie dort für ein reales Plus von 15,9 Prozent. Hauptverantwortlich dafür sei in in erster Linie die Getränkeherstellung in dem Bundesland gewesen, heißt es bei der Statistik Austria, ohne Red Bull beim Namen zu nennen.

Auch im drittstärksten Land, Kärnten, leistete die Industrie ihren Beitrag für ein gutes Ergebnis. Bei einem BRP von 6,7 Prozent punktete besonders der Elektronikbereich. Auch hier dürfte das Industrie-Aushängeschild des Landes, Infineon in Villach, eine gewichtige Rolle gespielt haben. Zwar profitierte das südliche Bundesland auch vom Tourismus, aber weitaus weniger als andere Bundesländer. Der Kärntner Sommertourismus war sogar im Minus, was bei keinem anderen Bundesland der Fall war. Grund dafür dürfte sein, dass das Jahr 2021 in Kärnten aufgrund der Reisezurückhaltung wegen der Coronapandemie besonders gut war.

Teilt man das BRP pro Kopf auf, verzeichneten alle Bundesländer ein reales Wachstum. Besonders stark fiel der Zuwachs pro Einwohnerin und Einwohner in Salzburg mit 58.900 Euro (plus 8,7 Prozent) aus, gefolgt von Vorarlberg mit 58.300 Euro (plus drei Prozent) und Wien mit 56.600 Euro (plus 1,9 Prozent). Der Durchschnitt liegt hierzulande bei 49.400 Euro (plus 3,6 Prozent). Am weitesten unter diesem Schnitt liegt das Burgenland mit 34.900 Euro (plus 3,4 Prozent). Anders sieht das Ranking der Bundesländer aus, wenn man sich die Werte der Pro-Kopf-Einkommen genauer ansieht. Im Gegensatz zum BRP, welches den Arbeitsort bewertet, wird beim Einkommen der Wohnort schlagend.

Arme Wiener

Private Haushalte in Niederösterreich gehören laut der Erhebung der Statistik Austria zu jenen mit den höchsten verfügbaren Einkommen pro Kopf mit 27.700 Euro, dicht gefolgt von jenen im Burgenland mit 27.600 Euro und in Vorarlberg mit 27.500 Euro. Jedoch war der Zuwachs beim Entgelt in allen drei Bundesländern unterdurchschnittlich, heißt es. Auch hier sind Tirol und Salzburg am stärksten gewachsen. Der Durchschnitt liegt in Österreich bei 26.500 Euro.

Über dem Österreich-Durchschnitt lagen auch Salzburg (27.100 Euro), Oberösterreich (26.900 Euro), die Steiermark und Tirol (je 26.600 Euro). Kärnten lag mit 26.100 Euro unter dem Schnitt. Wien bildet, wie auch in den Vorjahren, das Schlusslicht aller Bundesländer und wies mit 24.500 Euro das niedrigste verfügbare Einkommen pro Kopf auf. (klug/APA)