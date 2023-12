Live ab 9:30 Uhr: Schmid wird von der WKStA einvernommen

Live

Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird falsche Beweisaussage rund um die Staatsholding Öbag vorgeworfen – er bestreitet. Deren Ex-Chef, Thomas Schmid, belastet seinen einstigen Vertrauten schwer. Kurz‘ Verteidigung versucht indes, Schmid als unglaubwürdig darzustellen. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Neun Stunden lang demonstrierte Thomas Schmid am vergangenen Montag, was es heißt, wenn aus einst engen Wegbegleitern plötzlich erbitterte Kontrahenten werden. „Schauen Sie“, sagte der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Vorstand der Staatsholding Öbag zu Richter Michael Radasztics, „ich habe einen Neustart gemacht und dazu gehört auch, dass man mit diesen Leuten nichts mehr zu tun hat“. Gemeint waren der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz und dessen früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli (alle ÖVP). Letzteren wird derzeit am Wiener Straflandesgericht der Prozess wegen des Verdachts auf Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Jahr 2020 gemacht. Sie sollen ihre Rolle bei der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft kleingeredet haben. Schmid dagegen kommt die Rolle als Hauptbelastungszeuge zu. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zuerst war am Montag Richter Radasztics an der Reihe, Fragen an Schmid zu richten. Im „System“ sei es denkunmöglich gewesen, jemanden für einen wichtigen Posten zu nominieren, „der nicht mit Kurz abgestimmt war“, sagt Schmid unter Wahrheitspflicht. Wichtige Personalentscheidungen seien „sehr engmaschig abgestimmt“ worden, Kurz und sein Umfeld hätten „mitgeredet“. Zudem habe Kurz Schmid persönlich gefragt, ob er sich in einer Rolle in der neuen Öbag sehen würde: „Es war irgendwie klar, dass ich Kandidat von ihm bin, sonst hätte ich mich ja nicht beworben“, meinte Schmid – und widersprach damit Kurz klar.

Der Ex-Kanzler hatte nämlich vor Gericht betont, dass er selbst es „nicht angestrebt“ habe, dass Schmid Öbag-Vorstand werde. Über seine Motivation habe er Kurz zwar informiert, aber nicht gebraucht, denn Schmid habe schließlich selbst „das Öbag-Gesetz verhandelt“ und „seine eigene Ausschreibung manipuliert“. In dieser Weise sei auch die, mittlerweile zu Berühmtheit gekommene Chatpassage zwischen den beiden zu lesen. Gemeint ist: Schmid schrieb an Kurz: „Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate.“ Kurz darauf: „Kriegst eh alles, was du willst.“ Das sei so zu verstehen, dass er Schmid klarmachen wollte: „Krieg einmal den Hals voll.“ Schmid sah das bei seiner Einvernahme anders: Er habe die „kriegst eh“-Nachricht als „positiv unterstützend“ empfunden.

Schiefer-Schmid-Deal „ein Wahnsinn“

Zu dem Thema, dass zwischen dem damaligen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) und dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) Postenvergaben vereinbart worden sein sollen bzw. zwischen Schmid auf der Seite der ÖVP und Arnold Schiefer auf der Seite der FPÖ, hatte Kurz ausgesagt, dass „ständig verhandelt“ worden wäre, er als Regierungschef aber nicht überall eingebunden gewesen sei. Schmid hielt dagegen: Er und Schiefer hätten immer wieder über Personalthemen gesprochen, etwa über die Regelung, dass die ÖVP zwei Drittel, die FPÖ ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder nominieren dürfe. Kurz habe ihn daraufhin gesagt, dass das „ein Wahnsinn“ sei und die Aufteilung „gar nicht“ gehe.

Nach dem Richter waren am Montag dann – anders als von der Verfahrensordnung vorgesehen – nicht die Oberstaatsanwälte Gregor Adamovic und Roland Koch an der Reihe, sondern Otto Dietrich und Werner Suppan, die Verteidiger von Kurz und Bonelli. Dietrich nutzt die Gelegenheit, um die Glaubwürdigkeit von der anklagenden Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Schmid anzugreifen. So fragte er, ob Schmid bei seiner Einvernahme unter Druck gesetzt worden sei, immerhin finde sich in dessen Einvernahmeprotokoll vom Juni 2022 eine Passage, die wort-, beistrich- und punktgleich laute wie eine Passage in einer Durchsuchungsanordnung der WKStA vom September 2021. Dietrich dazu: „Die WKStA diktiert offenbar.“ Schmid bestritt, unter Druck gestanden zu sein, räumte aber ein, sich auf seine Befragung vorbereitet und auch aus Unterlagen zitiert zu haben.

Weiters legte Dietrich bisher nicht bekannte Chatnachrichten (angeblich geführt zwischen einem „Kronen Zeitung“-Journalisten und Schmid) vor – durfte dazu aber letztlich keine Frage stellen. Die Begründung: Dietrich wollte seine Quelle nicht nennen, sondern gab lediglich zu Protokoll, die Nachrichten „von einem USB-Stick“ zu haben.

Heute, Freitag, sind die beiden Oberstaatsanwälte an der Reihe, Schmid Fragen zu stellen. Der Liveticker zum Mitlesen: