WKStA befragt Schmid: Wolf wollte „seine Wichtigkeit betonen“

Thomas Schmid (l.) und sein Anwalt Roland Kier am Freitag auf dem Weg in den Verhandlungssaal. APA / APA / Helmut Fohringer

Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird falsche Beweisaussage rund um die Staatsholding Öbag vorgeworfen – er bestreitet. Deren Ex-Chef, Thomas Schmid, belastet seinen einstigen Vertrauten schwer. Kurz‘ Verteidigung versucht indes, Schmid als unglaubwürdig darzustellen. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Neun Stunden lang demonstrierte Thomas Schmid am Montag, was es heißt, wenn aus engen Wegbegleitern erbitterte Kontrahenten werden. Er habe einen Neuanfang gemacht, sagte der frühere Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-Vorstand der Staatsholding Öbag zu Richter Michael Radasztics, „und dazu gehört, dass man mit diesen Leuten nichts mehr zu tun hat“. Gemeint waren Ex-Kanzler Sebastian Kurz und sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli (alle ÖVP). Letzteren wird derzeit am Wiener Straflandesgericht der Prozess wegen des Verdachts auf Falschaussage vor dem parlamentarischen U-Ausschuss gemacht. Sie bestreiten die Vorwürfe. Nachdem am Montag die Verteidiger Schmid einvernehmen durften, sind heute die Oberstaatsanwälte am Zug. Der Liveticker zum Mitlesen: