Obdachlosenmorde geklärt: „Täter hat gezielt Ausschau gehalten“

Ein 17-Jähriger gestand, für die tödlichen Angriffe auf Obdachlose in Wien verantwortlich zu sein. Ein klares Motiv hatte er nicht. Er kam aus einer zerrütteten Familie und suchte ein „Ventil für seine Aggression“. Er suchte gezielt in der Nacht nach wehrlosen Personen.

Es war ein Fall, der auch der Polizei „emotional am Herzen gelegen ist“. Im Sommer dieses Jahres sind drei obdachlose Menschen in Wien mit einem Messer attackiert worden. Zwei davon starben, eine überlebte. Monatelang ermittelte die Polizei. Am Montag hat sich der Täter dann schließlich gestellt und ein „umfassendes“ Geständnis abgelegt, wie Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsdienstes des Bundeskriminalamtes, am Dienstag mitteilte.

Es handelt sich um einen 17-Jährigen. Die Beamten konnten rasch feststellen, dass er auch wirklich der Täter war, denn er wusste Dinge, die nur der Täter wissen konnte. Ein eindeutiges Motiv hatte er nicht. Winkler zufolge kam er aus einem zerrütteten Familienverhältnis. Er hatte eigenen Angaben zufolge ein Ventil für seine Aggression und Aufmerksamkeit gesucht sowie Wut und Unruhe verspürt.

Leicht verfügbare und wehrlose Opfer

Auch gab es nicht den einen Auslöser für die Taten. Fest steht aber, dass sich seine private Situation im Februar dieses Jahres verschlimmert hat. So brach er die Schule ab und rutschte tiefer in die Drogensucht hinein. Er gab an, seit seinem 16. Lebensjahr Drogen zu konsumieren, zunächst noch Ecstasy, später auch Heroin und Kokain.

Am 12. Juli hat er dann „gezielt nach Opfern Ausschau gehalten“ und sich dafür auch Zeit genommen, wie ein Ermittler sagt. Die Obdachlosigkeit stand für ihn dabei nicht im Fokus, sondern dass sie leicht verfügbar und wehrlos waren. Zudem schaute er sich an Plätzen um, wo er sich ungestört wähnte (keine Passanten oder Kameras). Er hat auch gezielt in der Nacht Ausschau gehalten und sich vermummt mit schwarzer Kappe und Schal, wie auf einem Fahndungsvideo, das die Polizei im Oktober veröffentlicht hat, zu sehen ist.

Messer in Kinderzimmer versteckt

Die Tatwaffe war ein Messer, ein sogenanntes Stiletto, mit einer Klingenlänge von 11,5 Zentimetern, wie einer der Ermittler erklärte. Vor seinen Taten hatte er es immer an seinem Knöchel befestigt und unter der Hose verborgen gehalten. Gefunden haben es die Beamten im ehemaligen Kinderzimmer des 17-Jährigen im Haus seines Vaters im Weinviertel. Davor hatte der Jugendliche genau beschrieben, wo er es versteckt hielt – und zwar in einer Couch „so dass man es, auch wenn man diese sehr genau putzt, nicht gefunden hätte“, sagt ein Ermittler. Zusätzlich zu dem Haus wurde auch noch ein Krisenzentrum im 18. Bezirk in Wien durchsucht, in dem der 17-Jährige zuletzt gewohnt hatte.

„Er konnte nicht mehr mit der Last leben, wollte sich die Schuld von der Seele reden und hat auch die Öffentlichkeitsfahndung ganz bewusst erlebt“, sagt Winkler zu den Gründen, warum sich der Jugendliche nun gestellt hat. Bis dahin waren noch keine Hinweise auf ihn bei der Polizei eingegangen.

Polizeilich bekannt wurde der junge Mann erstmals im September, also erst nach den drei Taten – einerseits wegen Drogendelikten, andererseits hatte er seine Mutter im Zuge eines Streits verletzt.

Warum er nach dem 9. August aufgehört habe mit den Morden, liegt Winkler zufolge daran, dass er versucht haben dürfte, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Er begann eine Lehre und ging eine Beziehung ein, die bis heute aufrecht ist. Seiner Freundin hatte er auch unmittelbar vor seinem Geständnis von den Morden erzählt.