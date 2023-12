Wirtschaft mit Rechtsextremen?

Politische Haltung wird zum neuen Business Case. Unternehmen stärken sich damit selbst.

Die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts werden als „Epoche der Polykrise“ (Harold James) in die Geschichte eingehen. Klima, Kriege, Konflikte und Herausforderungen wie die Migration und der Zusammenhalt der Gesellschaft fordern auch die Unternehmen heraus. Auch gesellschaftlich. Wie positionieren sich große wie kleine Unternehmen, globale Konzerne und kleine und mittlere Betriebe, gegenüber dem zunehmenden Klimawandel, dem Krieg in der Ukraine, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und der Flucht von Millionen Menschen?

Hinweis Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Rechtsextreme Parteien wie die jüngst siegreiche niederländische Freiheitspartei von Geert Wilders, die deutsche Alternative für Deutschland (AfD) und die ­österreichische FPÖ geben sich programmatisch dezidiert wirtschaftsfreundlich. Eine neue Befragung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kommt zu dem Ergebnis: „Gemessen an der wirtschaftsnahen Programmatik … registrieren die Befragten erstaunlich wenig Konsens mit ihr.“ Zumindest für Deutschland gilt: „Die verfasste Wirtschaft meidet die AfD nicht nur, sondern grenzt sie regelrecht aus.“ Die internationale Forschung zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien listet drei alternative Strategien im Umgang mit ihnen auf: Erstens das Verlassen des Standortes, zweitens eine stille oder spürbare Loyalität und drittens leises oder lautes Stellungbeziehen.

Ausgeprägter Pessimismus

Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien verbindet ein ausgeprägter Pessimismus ihrer Anhänger gegenüber Zukunft und Wirtschaftslage. Fast 100 Prozent schätzten diese bspw. in Deutschland zuletzt als „weniger gut oder schlecht“ ein. Ihre Positionen im Hinblick auf Freihandel und ausländische Fachkräfte und ihre Fundamentalopposition zu Europa und Klimapolitik schrecken Investoren in vielen europäischen Regionen ab und führen zur Abwanderung von heimischen Arbeitskräften.

Schon der Vordenker der liberalen Ökonomie Adam Smith, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag hat, beschrieb in seinem Werk „The Theory of Moral Sentiments“ (1759), dass der Mensch nicht nur eigennützig, als Homo oeconomicus, handelt, sondern auch als ein geselliges Wesen, dass zu Mitleid und Empathie fähig und geleitet ist.

Was hätte Adam Smith uns geraten?

Für den schottischen Aufklärer Smith konnte der Markt den Staat nicht ersetzen. Der zentrale Faktor für eine erfolgreiche Marktwirtschaft und einen liberalen Staat ist für Smith Bildung auch als Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinzuversetzen und neutral, mit Distanz, über eine ­Sache urteilen zu können. Für viele ist der Nationalökonom ein Vordenker des europäischen Modells der Sozialen Marktwirtschaft. Als Unternehmensberater würde er Wirtschaftsführern heute raten, sich stärker einzubringen und einzumischen, beispielsweise mit Betriebskindergärten, Sprach­förderung und Weiterbildung auch zu gesellschaftlichen und politischen Themen, und so den sozialen Zusammenhalt zu befördern.

Politische Haltung und Engagement werden zum neuen Business Case. Unternehmen stärken sich selbst, wenn sie Zusammenhalt und Integration fördern. Im eigenen Interesse sollten sie Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch und sozial, sondern auch politisch verstehen und mit gutem Beispiel vorangehen. Rechtspopulistische Parteien sind kein Partner für global agierende und lokal verantwortliche Unternehmen.

Dr. Daniel Dettling (*1971) ist ein deutscher Zukunftsforscher (www.institut-zukunftspolitik.de). Er berät Unternehmen, Ministerien, Verbände, politische Parteien und Stiftungen. Sein aktuelles Buch: „Eine bessere Zukunft ist möglich. Ideen für die Welt von morgen“.

Reaktionen an debatte@diepresse.com