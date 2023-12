Die Ukraine ist hungrig auf mehr Europa

Vor dem Brüssel-Gipfel zu EU-Erweiterung sollten wir nicht fragen, was die EU für die Ukraine tun kann. Sondern, was die Ukraine für die EU tun wird. Das ist eine ganze Menge.

Ende dieser Woche wird auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs darüber entschieden, ob die Verhandlungen mit der Ukraine über ihren EU-Beitritt aufgenommen werden sollen. Die Zustimmung dazu ist bei manchen Staaten, um es vorsichtig auszu­drücken, gedämpft. Auch aus verständlichen Gründen: ein Land im Krieg mit dem Russland Putins, der keinerlei Anstalten macht, seine ­Aggression in naher Zukunft zu beenden. Da wirken Beitrittsverhandlungen nach moralischer Unterstützung, wo entschlossene materielle und militärische Hilfe fehlt.

Doch wer bereits selbstgefällig Mitglied im Klub ist und dessen Leistungen konsumiert, läuft Gefahr, den Neuling an der Tür nur als lästigen Bittsteller zu betrachten. Die einen befürchten die landwirtschaftliche Konkurrenz der Kornkammer Europas, die anderen sind über die Kosten der Solidarität mit der Ukraine besorgt, und die autoritären Machthaber Ungarns und der Slowakei sehen ihre Achse mit Putin als Hebel für finanzielle Erpressungen gefährdet.

Es verstellt den Blick auf das eigentliche Thema

All das sind verständliche (und unverständliche) Gründe, geteilter Meinung über die Richtigkeit von Beitrittsverhandlungen zu sein. Das Misstrauen verstellt jedoch den Blick auf das eigentliche Thema: Fragt nicht, was die EU für die Ukraine tut. Sondern fragt, was die Ukraine für die EU tun wird. Und das ist eine ganze Menge, was derzeit vom Krieg überschattet wird.

Die ukrainische Wirtschaft erweist sich als überraschend widerstandsfähig, auch wenn es einen starken Einbruch gegeben hat und viel Wirtschaftsleistung einfach vernichtet wird. Das schwierigste wirtschaftliche Thema eines Beitritts wird in der Tat der im Vergleich zu EU-Staaten ungleich größere Agrarsektor sein. Der Anteil der Landwirtschaft am BIP der Ukraine ist durch den Krieg gefallen, von 14,7 auf 8,2 Prozent im Jahr 2022. Dies ist immer noch doppelt so hoch wie etwa in Bulgarien, Rumänien oder Griechenland, und ein Vielfaches des EU-Schnitts von 1,3 Prozent (2019). Agrarsubventionen machen jedoch ein Drittel des EU-Haushalts aus.

Hingegen bewegen sich die BIP-Anteile für Industrie (rund 25 Prozent 2021) und Dienstleistungen (rund 61 Prozent 2021) durchaus im vergleichbaren EU-Rahmen. Bemerkenswert stark und international gefragt ist der IT-Sektor, der auch in der Migration weiterläuft. So tragisch der Krieg für das Land und seine Menschen ist, er hat gleichzeitig enorme Kreativität bei der „Umrüstung“ ziviler Geräte wie Drohnen für militärische Zwecke gezeigt – Zeichen starker Resilienz und Anpassungsfähigkeit.

Vor allem bringt die Ukraine einen großen Schatz wertvoller Rohstoffe in eine EU-Mitgliedschaft ein. Lithium, Kobalt, Titan und seltene Erden sind die Stoffe, aus denen die Energiewende gebaut wird. Die Ukraine ist reich an diesen Metallen. Allein das Lithium-Vorkommen ist eines der größten der Erde. 22 von 30 der von der EU als kritisch eingestuften Rohstoffe finden sich in der Ukraine. Vor dem Krieg wurde in der Ukraine etwa die Hälfte des weltweiten Bedarfs des Edelgases Neon erzeugt, das für die Herstellung von Chips und Lasern unerlässlich ist.

2021 schlossen darum die Ukraine und die EU ein strategisches Abkommen über die Erschließung dieser Vorkommen. Der Krieg hat auch diese Komponente: der Griff Russlands auf die Roh­stoffe des Nachbarn kurz nach dieser Vereinbarung. 20 bis 30 Prozent der Rohstoffvorkommen, darunter auch Erdgas, liegen in den von Russland besetzten Gebieten. Das Bergbau-Unternehmen European Lithium, das im Bezirk Wolfsberg Lithiumabbau in Österreich betreibt, besitzt auch eine Lithiummine in der Ostukraine, wo derzeit nicht abgebaut werden kann. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Putins Krieg zugleich ein Krieg gegen die EU ist, indem ihre Versorgungssicherheit gefährdet wird.

Die wirtschaftliche Seite des Wiederaufbaus

Dazu kommt die wirtschaftliche Seite des künftigen Wiederaufbaus. Es klingt herzlos, aber Investitionen in die Erneuerung wirken wie eine riesige Konjunkturspritze, sobald der Krieg beendet oder zumindest „eingefroren“ ist. Bereits vor dem Krieg war die Ukraine für internationale Investoren interessant, die wieder kommen werden. Die Europäische Investitionsbank ist ein exzellentes Vehikel, um bei der Finanzierung dieser Aufgabe zu helfen – Gelder, die nicht aus dem EU-Budget, sondern aus dem Finanzmarkt kommen. Mit dem Wiederaufbau geht auch die Erneuerung der Infrastruktur einher. Die Kriegserfahrungen tragen dazu bei, dass die künftige Energieproduktion den Anforderungen erneuerbarer Produktion entspricht – weg von den alten Atomreaktoren und ihren Risiken, die im Krieg überdeutlich geworden sind, hin zu dezentraler und damit robusterer Erzeugung und Verteilnetzen.

Schon das wirtschaftliche Potenzial der Ukraine spricht ein­deutig für Beitrittsverhandlungen. Ebenso relevant, wenn nicht wichtiger, ist der menschliche Faktor: Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich bereits lang vor dem Krieg aus dem sowjetrussischen Kolonialismus zu begeisterten Europäern emanzipiert. Der Angriff Russlands, der im März 2014 mit der Besetzung von Krim und Donbass begann, hat diese klare Hinwendung zur EU beschleunigt.

Die Ukrainer träumen vom geeinten Europa

Während Ukrainerinnen und Ukrainer buchstäblich für den Traum vom geeinten, friedlichen Europa kämpfen, wird in Österreich und anderen Staaten der Sinn der EU als Friedensprojekt im kleingeistigen politischen Gezerre zwischen nationalen und europäischen Interessen geopfert. Für ­Bürgerinnen und Bürger verdecken manche Regulierungen, wie zu Strohhalmen und Tethered Caps bei Limonadenflaschen, oft das Jahrhundertprojekt der Klimapolitik. Ungarn und die Slowakei betreiben inzwischen zum Machterhalt ihrer Autokraten ein ge­fährliches Spiel der Sympathie mit Putin und verweigern sich der Solidarität. Verhandlungen über die Aufnahme neuer, überzeugter ­Europäer würde ihre Position schwächen.

Auf dem Weg zu einer Mitgliedschaft bleiben auch Hausaufgaben, allen voran die Beseitigung des Oligarchensystems und die Eindämmung damit verbundener Korruption. Wahrscheinlich ist dabei die jetzige Widerstandskraft eine Hilfe, denn sie fördert das Selbstbewusstsein der ukrainischen Gesellschaft. In diesem Prozess der Stärkung tragen die EU und ihre Mitgliedstaaten große Verantwortung für einen freundschaftlichen, guten Umgang mit der ukrainischen Migration. Das temporäre Recht auf Aufenthaltserlaubnis, Zugang zum Arbeitsmarkt, Wohnraum, medizinische Versorgung und Bildung für Kinder ist eine Art Probemitgliedschaft, mit der auch wichtige Beziehungen für die künftige Gemeinschaft entstehen können.

Die Ukraine kommt nicht als Bittsteller zum Verhandlungstisch. Eine Mitgliedschaft in der EU ist keine Geste des guten Willens, sondern des gemeinsamen Interesses von Ukraine und EU. Daran müssen alle die erinnert werden, die dazu neigen, aus der Herablassung der Stockerlposition des wirtschaftlich reichen Blocks zu agieren. Sonst erstickt das große, unvollendete Projekt Europa an seiner satten Selbstgefälligkeit.

