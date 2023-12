Stiller Stilmix auf der Schmelz in Wien

Coach Doris Bogner suchte einen Altbau im Zentrum von Wien und fand ihr Glück in einem Neubau im Grünen: Warum sie sich in ihrer Wohnung im 15. Bezirk so wohlfühlt. Und was es mit der „Knallfarbe“ Beige auf sich hat.

Ich bin durch die Hauseigentümer auf diese Wohnung gestoßen und wohne seit Mai 2021 hier“, erzählt Coach Doris Bogner. „Eigentlich habe ich in dieser Gegend nicht gesucht, trotzdem habe ich mich hier in dieser Neubauwohnung auf Anhieb zu Hause gefühlt. Sie ist heute mein absoluter Wohlfühlort, und ich würde um nichts in der Welt wieder im Altbau wohnen wollen.“ Ihre Erdgeschoßwohnung verfügt über 65 Quadratmeter, einen Patio sowie einen kleinen Garten.

Grünblick zu Frühstück

Der Grundriss der Wohnung mit Bungalow-Flair ist in Richtung Innenhof ausgerichtet, die Raumaufteilung so gut, dass sie weitaus größer und geräumiger wirkt. Die perfekte Lage – die Nähe zur Innenstadt und doch am Stadtrand und schnell im Grünen, die Nähe zu ihrer Lieblingslaufstrecke Schönbrunn und die Nähe zum Wienerwald – hat Bogner überzeugt. „Außerdem liebe ich die Stille hier. Obwohl ich mitten in der Stadt wohne, ist kein einziges Auto zu hören, dafür werde ich morgens vom Vogelgezwitscher geweckt.“ Die Freiflächen sind für sie das größte Glück, der Blick in den Himmel und die Füße in der Wiese. „Meine 65 Quadratmeter bieten alles, was ich brauche, ich strebe nicht nach groß und größer.“

»Eigentlich habe ich in dieser Gegend nicht gesucht.« Doris Bogner Coach

Blick in den Patio. Barbier

Unaufgeregte Gemütlichkeit

Bei der Inneneinrichtung wurde auf einen Mix aus Alt und Neu Wert gelegt. Eine Art unaufgeregte Gemütlichkeit mit Klassikern, die zum Teil aus dem Familienfundus übernommen wurden. „In meiner Wohnung befinden sich heute sogar ein paar Antiquitäten meiner Urgroßtante, die von meiner Mutter liebevoll für mich restauriert worden sind. Ich mag diese undefinierbare Mischung aus dem geradlinigen Modernen und der verspielten Antiquität. Genau das verleiht meiner Wohnung den Charakter, den ich heute so an ihr liebe.“

Lieblingsplatz: Gemütliches Sofa. Barbier

Prinzipiell mag Bogner es klar, geradlinig, zart, ordentlich. Farben sind da eher die Ausnahme. „Nur wenn meine Freunde meinen, ich brauche mehr bunt in meinem Leben, dann ersetze ich Hellgrau durch Beige.“ Vielmehr liebt sie es, Neues mit alten Möbeln, die Geschichten erzählen, zu kombinieren. Wohnen, Wohngestaltung und vor allem die Gartenarbeit gehören zu ihren großen Leidenschaften.

Wohn- & Arbeitsplatz in einem

„Meine Wohnung ist nicht nur ein Wohnort, sondern immer wieder auch Arbeitsplatz“, erzählt Bogner, die als Einzel- und Teamcoach tätig ist. „Nur mit dem notwendigen Wohlgefühl, kann ich auch konzentriert und effizient arbeiten.“ Ideen, Pläne und der Rückblick darauf, auch die persönliche Reflexion darüber, was gut gelungen oder zu überdenken ist, findet natürlich zu Hause statt. „Wobei ich zurzeit die vielen Autostunden dafür nütze. Umso schöner ist es für mich, dann wieder nach Hause zu kommen, das Gefühl zu haben, angekommen zu sein.“

»Nur wenn meine Freunde meinen, ich brauche mehr bunt in meinem Leben, dann ersetze ich Hellgrau durch Beige.« Doris Bogner Coach

Bogners erklärter Lieblingsort ist im Winter die Couch, im Sommer der schattige Patio. Eine Sitzgruppe lädt dort zum Faulsein ein, der Herzblatttrompetenbaum ist ihr Highlight und ganzer Stolz. „Das Planen von Pflanzenstandorten, das Hegen und Pflegen, das hat für mich hohen Stellenwert.“ Wie in den Innenräumen findet man bei ihr im Outdoor-Bereich eine geradlinige Gartengestaltung, die trotzdem viel Gemütlichkeit ausstrahlt. Knallige Farben spielen auch hier keine große Rolle. „Maximal ein paar bunte Pölster im Sommer.“

Zum Ort, zur Person Der Name Schmelz wird 1309 als „Smeltz im Preitensewer aigen“ erwähnt. Bis 1683 stand hier ein Schmelzhaus, in dem sonst verbotene Schmelzarbeiten stattfanden. 1847 wurde ein Exerzierplatz angelegt, 1896 die Kaserne errichtet. 1904 fuhr Autopionier Siegfried Marcus dort sein erstes Modell aus. Ab 1911 entstanden Wohnungen, Sportanlagen, Kleingartensiedlung. Heute kosten Wohnungen (neu) im 15. Bezirk im Median 6701 Euro/m2. Doris Bogner ist als Coach, Vortragende und in der Weiterbildung tätig. Barbier